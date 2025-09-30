Zee Rajasthan
सांचोर में महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, तेज रफ़्तार ट्रेलर ने कुचला

Rajasthan Road Accident: सांचौर में ड्यूटी पर बाइक से जा रहीं महिला कांस्टेबल चूकी कुमारी बिश्नोई को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल चूकी को गुजरात रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनका निधन हो गया. हादसे से दो मिनट पहले उन्होंने पति को दुकान पर उतारा था.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Heeralal bhati
Published: Sep 30, 2025, 08:36 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 08:36 AM IST

सांचोर में महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, तेज रफ़्तार ट्रेलर ने कुचला

Rajasthan News: राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में सोमवार सुबह एक भयावह सड़क हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया. ड्यूटी पर बाइक से जा रहीं महिला कांस्टेबल चूकी कुमारी बिश्नोई को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें गुजरात के एक अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे से महज दो मिनट पहले उन्होंने अपने पति को दुकान पर उतार दिया था. इस घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरा सदमा दिया, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ा दी.

पुलिस विभाग में 15 साल की समर्पित सेवा
चूकी कुमारी बिश्नोई करीब 15 साल पहले राजस्थान पुलिस में भर्ती हुई थीं. पिछले चार साल से वे सांचौर सर्किल में तैनात रहीं, जिसमें एक साल से डीएसपी कार्यालय में कार्यरत थीं. इससे पहले वे सांचौर थाने में पोस्टेड रह चुकी थीं. 2005 में हुई उनकी शादी के बाद वे एक सुखी पारिवारिक जीवन जी रही थीं. उनके पति प्रकाश भादू फ्रूट ट्रॉली का व्यवसाय करते हैं. उनके दो बच्चे हैं- 16 वर्षीय बेटा कुलदीप, जो जोधपुर में पढ़ाई कर रहा है, और 11 वर्षीय बेटी कल्पना. चूकी हमेशा अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में हेलमेट न पहनना उनकी जान पर भारी पड़ा.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, पुलिस ने सौंपी शव को परिजनों को
हादसे की सूचना मिलते ही चूकी के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. सांचौर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल सांचौर पुलिस मामले की जांच कर रही है. ट्रेलर चालक की तलाश जारी है, और सड़क की खराब स्थिति व ओवरटेकिंग के दौरान लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. जालोर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने भी घटना पर शोक जताया है.

गांव में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई
महिला कांस्टेबल चूकी कुमारी बिश्नोई का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लालजी की डूंगरी लाया गया, जहां पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सलामी दी. इस अंतिम संस्कार में डीएसपी जयराम मुंडेल, सरवाना थानाधिकारी सुरजभान सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे. पूरा गांव शोक में डूब गया, और चूकी की सादगी व समर्पण की चर्चा हर ओर हो रही है. यह हादसा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है.

हादसे की दर्दनाक पूरी कहानी
महिला कांस्टेबल चूकी कुमारी बिश्नोई डीएसपी कार्यालय में तैनात थीं. सुबह वे अपने पति प्रकाश भादू के साथ लालजी की डूंगरी स्थित मंदिर में दर्शन करने गई थीं. मंदिर से निकलते ही वे ड्यूटी के लिए बाइक पर सवार हो गईं. हादसे से ठीक दो मिनट पहले उन्होंने पति को उनकी फ्रूट ट्रॉली दुकान पर उतार दिया. सांचौर मुख्यालय से महज 100 मीटर दूर बाड़मेर साइड की सड़क पर पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चूकी सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रेलर के पहियों तले कुचल गईं. सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल सांचौर अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने गुजरात रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अंतिम सांस ली.

