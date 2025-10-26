Zee Rajasthan
Sanchore News: स्कूल के टांके में शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Sanchore News: सांचौर के कालूपुरा पुर गांव में सरकारी स्कूल के टांके में युवक दिनेशकुमार उर्फ रामुराम सारण का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सांचौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को टांके से निकलवाया. टांके में केवल 4 फीट पानी होने के बावजूद डूबने से मौत पर सवाल उठ रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Heeralal bhati
Published: Oct 26, 2025, 08:06 AM IST | Updated: Oct 26, 2025, 08:06 AM IST

Rajasthan News: सांचौर के कालूपुरा पुर गांव में स्थित सरकारी स्कूल के टांके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने टांके में शव देखकर तुरंत सांचौर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टांके से बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान गांव पुर निवासी दिनेशकुमार उर्फ रामुराम सारण के रूप में हुई. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

टांके में केवल 4 फीट पानी

पुलिस के अनुसार, स्कूल के टांके में महज 4 फीट पानी भरा हुआ था. इतने कम पानी में डूबने से मौत होने पर कई सवाल उठ रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि युवक की मौत डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

सांचौर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है.

ग्रामीणों में दहशत का माहौल

इस घटना से कालूपुरा पुर गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि स्कूल जैसे सुरक्षित स्थान पर इस तरह की घटना कैसे हुई. स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द मामले की तह तक जाने की मांग की है.

आगे की कार्रवाई

सांचौर पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि मृत्यु स्वाभाविक थी, हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी जानकारी होने पर तुरंत संपर्क करें.

