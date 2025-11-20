Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सायला में 8 साल के प्यासा सरकारी स्कूल, किताबों से ज्यादा बोतल ढोते बच्चे

Jalore News : जालोर के सायला में पीने के पानी की कमी ने स्कूल की पढ़ाई और पोषाहार व्यवस्था दोनों पर असर डाला है. छोटे बच्चे रोज अपने घरों से ही पानी लाकर पीते हैं, जबकि पोषाहार बनाने के लिए शिक्षक पास के बेरे से पानी भरकर लाते हैं, ताकि किसी तरह बच्चों का खाना तैयार हो सके.

 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Heeralal bhati
Published: Nov 20, 2025, 01:32 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 01:35 PM IST

Trending Photos

बालोतरा–समदड़ी हाईवे का बड़ा धमाका! मार्च 2026 तक बदल जाएगी हजारों लोगों की किस्मत!
7 Photos
Rajasthan Government Project

बालोतरा–समदड़ी हाईवे का बड़ा धमाका! मार्च 2026 तक बदल जाएगी हजारों लोगों की किस्मत!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो बावड़ी जिसे बनाने के लिए खर्च हुए थे लाखों चांदी के सिक्के!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो बावड़ी जिसे बनाने के लिए खर्च हुए थे लाखों चांदी के सिक्के!

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बनेंगी 55 नई सड़कें, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!
7 Photos
Rajasthan Government Project

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बनेंगी 55 नई सड़कें, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!

राजस्थान में कड़ाके की ठंड की दस्तक! फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, जानें अपने जिले का हाल
10 Photos
rajasthan top 10 coldest cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड की दस्तक! फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, जानें अपने जिले का हाल

सायला में 8 साल के प्यासा सरकारी स्कूल, किताबों से ज्यादा बोतल ढोते बच्चे

Jalore News : जालोर के सायला से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय आड़ा मार्ग पिछले आठ साल से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहा है. स्थिति इतनी खराब कि छोटे बच्चे स्कूल बैग के साथ पानी की बोतलें और छोटे डिब्बे उठाकर स्कूल आ रहे हैं.

विद्यालय में कभी पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन सप्लाई आज तक शुरू नहीं हुई. ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. आठ साल बीत गए. हालात बिल्कुल नहीं बदले.

बच्चे ढो रहे पानी, शिक्षकों को भी करनी पड़ रही मशक्कत

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीने के पानी की कमी ने स्कूल की पढ़ाई और पोषाहार व्यवस्था दोनों पर असर डाला है. छोटे बच्चे रोज अपने घरों से ही पानी लाकर पीते हैं, जबकि पोषाहार बनाने के लिए शिक्षक पास के बेरे से पानी भरकर लाते हैं, ताकि किसी तरह बच्चों का खाना तैयार हो सके.

ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को कई बार बताया गया, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई. समस्या आठ साल से है और समाधान कोई नहीं.

स्कूल के बाहर खड़े ये नन्हे बच्चे अपनी बोतलों के साथ सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं.कि शायद किसी दिन उनके स्कूल में भी पानी ? की सुविधा पहुंच जाए. सवाल अब प्रशासन से है कि आठ साल से प्यासे इस स्कूल को आखिर पानी कब मिलेगा ?

आपको बता दें कि किसी भी सरकारी स्कूल में पीने के पानी, शौचालय (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग) और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं होनी जरूरी है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news