सायला में 8 साल के प्यासा सरकारी स्कूल, किताबों से ज्यादा बोतल ढोते बच्चे

Jalore News : जालोर के सायला से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय आड़ा मार्ग पिछले आठ साल से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहा है. स्थिति इतनी खराब कि छोटे बच्चे स्कूल बैग के साथ पानी की बोतलें और छोटे डिब्बे उठाकर स्कूल आ रहे हैं.

विद्यालय में कभी पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन सप्लाई आज तक शुरू नहीं हुई. ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. आठ साल बीत गए. हालात बिल्कुल नहीं बदले.

बच्चे ढो रहे पानी, शिक्षकों को भी करनी पड़ रही मशक्कत

पीने के पानी की कमी ने स्कूल की पढ़ाई और पोषाहार व्यवस्था दोनों पर असर डाला है. छोटे बच्चे रोज अपने घरों से ही पानी लाकर पीते हैं, जबकि पोषाहार बनाने के लिए शिक्षक पास के बेरे से पानी भरकर लाते हैं, ताकि किसी तरह बच्चों का खाना तैयार हो सके.

ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को कई बार बताया गया, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई. समस्या आठ साल से है और समाधान कोई नहीं.

स्कूल के बाहर खड़े ये नन्हे बच्चे अपनी बोतलों के साथ सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं.कि शायद किसी दिन उनके स्कूल में भी पानी ? की सुविधा पहुंच जाए. सवाल अब प्रशासन से है कि आठ साल से प्यासे इस स्कूल को आखिर पानी कब मिलेगा ?

आपको बता दें कि किसी भी सरकारी स्कूल में पीने के पानी, शौचालय (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग) और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं होनी जरूरी है.



