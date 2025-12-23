Swarnim Rajasthan Jalore: जालोर की प्रतिभाओं को ZEE Rajasthan का सलाम, स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में किया सम्मान

Swarnim Rajasthan Jalore: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन समय-समय पर करता रहा है. इसी क्रम में ज़ी राजस्थान न्यूज द्वारा 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस बार यह कार्यक्रम ग्रेनाइट सिटी और स्वर्ण नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले जालोर जिले की उन प्रतिभाओं को समर्पित है, जिन्होंने अपने कार्यों से जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है.

इस विशेष आयोजन में राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की. इसके अलावा प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के के विश्नोई और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत ज़ी राजस्थान न्यूज के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने की.



सम्मानित होने वाले लोगों की लिस्ट में ये नाम शामिल हैं-

भरत देवडा, एक्सईएन, बिजली विभाग रानीवाड़ा

बिजली विभाग के कार्यक्षेत्र में बीपीएल के घरेलू कनेक्षन, बिजली आपूर्ति, रखरखाव, नई परियोजनाओं की निगरानी, फिल्ड निरीक्षण सहित बिजली विभाग में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मनित किया गया.

प्रदीप कुमार नरसिंग, ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा

स्वास्थ्य सेवाओं में दिन और रात उल्लेखनीय कार्य करने पर ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.

प्रदीप सिंह, सरपंच, मालवाड़ा

सरपंच ने भामाशाहो के द्वारा शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस करवाया, छितर के पत्थर की सड़कें, शहर में सेल्फी पाईंट सहित बेहतरीन स्वच्छता व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का लाभान्वित किया.

इदु खांन, समाजसेवी

समाज सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हुए गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. इन्हें भी सम्मानित किया गया.

मुकेश कुमार, ठेकेदार

सिंगमा कंस्ट्रक्शन कपंनी द्वारा क्षेत्र में सरकारी कार्यों में अच्छे निर्माण कार्य करने पर सम्मानित किया गया.

हीरालाल सारस्वत, समाज सेवी एवं भाजपा नेता

पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों में आर्थिक योगदान एवं जनहित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.



रूपराज पुरोहित

समाजसेवी एवं शिवसेना के प्रमुख हैं जो हमेशा आमजन के हितों के लिए और हित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और आमजन को पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.

मदन सिंह चौहान, बागोड़ा

सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपने ग्राम विकास को नई दिशा दी, आमजन हित में हमेशा आगे रहे, गांव के विकास के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों में उत्कृष्ट कार्य किया.

झीणी देवी जगदीश कड़वासरा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सेसावा



झीणी देवी जगदीश कड़वासरा ग्राम पंचायत सेसावा की पूर्व सरपंच.रक्तदान के क्षेत्र में हर समय तत्पर,क्षेत्र में रक्त की जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए बीमार लोगों के लिए व्यवस्था करवाती हैं. वहीं सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य करवाए, जिन्हें आज भी लोग याद करते है वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दो बार सम्मानित किया जा चुका है.

प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई, सरपंच ग्राम पंचायत चितलवाना

प्रेमादेवी जगदीश बिश्नोई ग्राम पंचायत चितलवाना की सरपंच है प्रेमा देवी बिश्नोई ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं की शादी होने पर कन्यादान के रुप में एक आलमारी(तिजोरी) देकर मिशाल पेश की है वहीं पंचायत क्षेत्र में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी आलमारी दी जाती है आज तक बालिकाओं व सेवानिवृत कर्मचारियों को एक आलमारी की कीमत पंद्रह हजार रुपये के लागत है आज तक लगभग 450 आलमारी (तिजोरी) दी जा चुकी है.

डॉ. दिनेश बिश्नोई, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी

भीनमाल ब्लॉक कार्य में BCHMO के पद पर तैनात है और सरकारी योजनाओं का आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. सरकारी योजनाओं का शत आमजन को लाभ मिले इसके लिए मोटिवेशन और जन जागरूकता के कार्य कर रहे हैं.

डॉ. एमएम जांगिड़, डॉ. विनोद कुमार वारडे, डॉ. भूपेंद्र चौधरी

प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं और हमेशा जरूरतमंदों एवं गरीब लोगों के लिए इलाज मदद करते हैं और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं,भीनमाल शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं.

जसराजसिंह राजपुरोहित, रायथल

सरपंच जनप्रतिनिधि रहते हुए गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया और समाज सेवा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रचार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

प्रशांत सेन, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, जसवंतपुरा

जसवंतपुरा ब्लॉक के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर आम जन में जागरूकता विभागीय कार्य में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया.



छोटी कुमारी, शारीरिक शिक्षक

ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना एव सांसद खेल महोत्सव में सराहनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जाता है.

रघुनन्दन विश्नोई, बीसीएमओ, सायला

चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं एवं सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी चिकित्सा विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं.



तलसाराम चौधरी,भाजपा मंडल अध्यक्ष, जीवाना व सरपंच प्रतिनिधि, जालमपुरा

समाज सेवा के कार्य में पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीन क्षेत्र में प्रचार प्रचार कर आमजन को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

उत्तमसिंह धवेशा, सरपंच, जीवाना

सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के अच्छे कार्य किया एवं गरीब के के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में योगदान दिया.

मांगीलाल राजपुरोहित, समाजसेवी

समाज सेवी, सायला में नदी आने पर डूब क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

मीरा देवासी, प्रशासक पांथेडी

जिले सर्वाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण का संदेश दिया.

रमेश सिंह राजपुरोहित, व्यापारी और समाज सेवी.

बाबूलाल जी देवासी, व्यापारी

ओम मेडिकल स्टोर के मालिक सामाजिक एवं धार्मिक एवं विभिन्न समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं.

अर्जुन सिंह राठौड़, समाजसेवी, अंबिका कंस्ट्रक्शन भाद्राजून

विक्रम पटेल, सरपंच जनप्रतिनिधि, बांकली ग्राम पंचायत

वागाराम परमार, सरपंच, नोरवा ग्राम पंचायत

प्रेमाराम, मसराराम, रायमलराम और हरिराम, समाजसेवी



चितलवाना उपखण्ड के रतनपुरा निवासी में माली मोनी देवी हरदान जी सोलंकी परिवार द्वारा अपने गांव में बेहतर शिक्षा और बालिका शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए करीबन 4 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधायुक्त नवीन भवन का कार्य करवाया जा रहा है भामाशाह प्रेमाराम, मसराराम, रायमलराम व हरिराम. चारों भाइयों एकता का परिचय देते हुए अपने माता-पिताजी की याद में चार करोड़ की लागत से स्कूल भवन बनाकर भेंट किया है.

