Swarnim Rajasthan Jalore: जालोर की प्रतिभाओं को ज़ी राजस्थान ने दिलाई पहचान, किया सम्मान

Swarnim Rajasthan Jalore: ज़ी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक दायित्वों को समय समय पर निभाता रहता है. स्वर्णिम राजस्थान प्रोग्राम इसी कड़ी में एक कोशिश है और इस बार ज़ी राजस्थान न्यूज ग्रेनाइट सिटी और स्वर्ण नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले जालोर जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है.

ज़ी राजस्थान इस कार्यक्रम के जरिए देश और प्रदेश में जालोर का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम के चीफ गेस्ट राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हैं. प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के के विश्नोई, चीफ गेस्ट और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे. कार्यक्रम की शुरूआत राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा जी करेंगे.

सम्मानित होने वाले लोगों के नाम इस तरह से हैं-

1- ओम प्रकाश वाल्मीकि

नगर पालिका द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण एवं साफ सफाई कार्य में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं.



2- जोरावर सिंह राव

पिछले 15 सालों से लोगों को योग के बारे में जानकारी दे और योग के प्रति जागरुक करते हुए योग करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

3- जितेंद्र कुमार प्रजापत

अपने पैतृक गांव में कागमाला में करोड़ रुपये की लागत से राजकीय बालिका विद्यालय भवन का निर्माण करवा रहे साथी समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं.



4- शांतिलाल जीनगर

पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय जुंजाणी में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार कर रहे हैं. राज्य स्तरीय सम्मानित एवं भामाशाह प्रेरक हैं.

5- प्रतिभा भोजक

कवियत्री साहित्यकार और सरकारी शिक्षिका हैं. शहर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अहम भूमिका रहती हैं.

6- जयकरण खिलेरी

शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष है और समाज सेवा गौ सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं. शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के लिए लेकर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

7- बगदाराम सेन कारलू

विभिन्न गांवों एवं गौशाला में करीब 10000 पौधों का रोपण किया गया. लोगों को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी के द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया.

8. दिव्यांग दर्पण संस्थान, भीनमाल

शहर सहित गांवों के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य एवं उनकी देखरेख एवं खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर आगे प्रोत्साहित करते हैं.



9. अर्जुन सिंह, जिला अध्यक्ष, प्रबोधक संघ

शैक्षणिक गतिविधियों में नए नवाचार करने खेल गतिविधियों में अहम योगदान निभा रहे हैं. साथ ही हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं.



10. डॉ. हिम्मत शर्मा

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष लोगों को सेवा दे रहे हैं और हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं.

