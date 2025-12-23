Swarnim Rajasthan Jalore: ज़ी राजस्थान न्यूज़ के इस कार्यक्रम के माध्यम से जालोर की विभिन्न प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया. यह कार्यक्रम जिले की उपलब्धियों और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को सम्मान देने की दिशा में एक अहम प्रयास है. कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के के विश्नोई और जालोर-सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.

कार्यक्रम की शुरुआत ज़ी राजस्थान न्यूज़ के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने की. यह आयोजन न सिर्फ प्रतिभाओं के सम्मान का मंच बना, बल्कि जालोर जिले की पहचान और गौरव को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगा.

भीनमाल में सम्मानित होने वाले लोगों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

डॉ. बाबूलाल चौधरी

इंडियन मेडिकल संगठन के सचिव, और भीनमाल हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं और हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं.

रामलाल गोदारा, कांस्टेबल, भीनमाल

भीनमाल पुलिस थाने में तैनात है. कहीं आपराधिक वारदात का पर्दाफाश करने में एम योगदान दिया. ट्रैक्टर ट्राली के चारे में लगी आग के दौरान खुद ने आग में कूद कर बड़ी घटना को टाल दिया.



मदनलाल, कांस्टेबल भीनमाल

भीनमाल पुलिस थाने में तैनात है, शहर में अपराधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, कहीं बड़ी वारदातों के खुलासे में अहम भूमिका निभाई., बारिश के दौरान नदी में डूब रहे कर चालक को सुरक्षित बचाया.



सुंदर बिश्नोई

आप पटवार संघ की ब्लॉक अध्यक्ष है और हमेशा राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरणों में आमजन की समस्याओं त्वरित समाधान करने में अहम योगदान निभा रहे हैं.



विधिराज कंवर और अक्षिता सिंह, मिक्स /कूडो मार्शल आर्ट

सविता परमार ,उप-स्वास्थ्य केंद्र सिकवाड़ा ब्लॉक जसवंतपुरा

मीठालाल जांगिड़

आप एक मंच संचालक है. समाज सेवा के कार्यों में एम भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही सामाजिक आयोजनों में मंच संचालक के रूप में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं.

किशोर सांखला, अध्यक्ष, यूथ फ़ॉर नेशन संस्था

पिछले लंबे समय से भीनमाल शहर में समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में भी अग्रसर रहते हैं साथ ही यूथ फॉर नेशन संस्था हमेशा समाज सेवा के लिए कार्य कर रही है.

डॉ. रमेश देवासी

सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है और पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्यो में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. हमेशा समाज सेवा के कार्य और धार्मिक आयोजनों में भी सहयोग करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं.

बोटेश्वर गौ सेवा समिति, कारलू

बेसहारा पशुओं के लिए गांव में गौशाला का निर्माण करवाया और वर्तमान में करीब 600 से अधिक गोवंश की सेवा की जा रही है.

रमेश पुरोहित, सरपंच रोपसी

सरपंच रहते हुए गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया और समाज सेवा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रचार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

डॉ. प्रियंका चौहान

भीनमाल आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत है और जटिल महिला रोगों में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं.

मीना सिंह, ANM, निम्बोडा

एएनएम निंबोड़ा पद पर कार्यरत है चिकित्सा विभाग की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजना के लिए गांव में बेहतरीन कार्य कर रही हैं.



चेतन कुमार , शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागोड़ा

शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागोड़ा में कार्यरत है और ग्रामीणों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं, किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं.



गोविंद सिंह राव, वरिष्ठ शिक्षक

वरिष्ठ शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत करते हुए शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य, खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर मार्गदर्शन एवं सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया.



हेमलता विश्नोई, विकास अधिकारी रानीवाड़ा

इनके नेतृत्व में नरेगा स्वच्छता व शहर में सफाई व्यवस्था में बहतरीन कार्य किया गया. पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया.

