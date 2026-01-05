Zee Rajasthan
जालोर में भीषण सड़क हादसे के बाद मची चीख-पुकार, अनियंत्रित होकर पलटी लग्जरी बस, 20 घायल दो लोगों की दबकर दर्दनाक मौत

Jalore Bus Accident: राजस्थान के आहोर थाना क्षेत्र में NH-325 पर अगवरी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सांचोर से जयपुर जा रही एक निजी ट्रेवल्स बस अचानक सड़क पर आए पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य यात्री घायल हो गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 05, 2026, 07:55 AM IST | Updated: Jan 05, 2026, 07:55 AM IST

जालोर में भीषण सड़क हादसे के बाद मची चीख-पुकार, अनियंत्रित होकर पलटी लग्जरी बस, 20 घायल दो लोगों की दबकर दर्दनाक मौत

Tragic Bus Accident in Rajasthan: जालौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें एक निजी ट्रेवल्स की लग्जरी बस पलट गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकी घटना में करीब 20 लोग हो गए. इस हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति की नीचे दबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार घटना में फ़गलूराम बिश्नोई निवासी लियादरा,व उनकी पत्नी हुआ देवी की मौत हो गई. घटना में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिसमें पांच लोगो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इसी के साथ बस के नीचे लोगों के दबे होने की सूचना के बाद जेसीबी और क्रेन की सहायता से राहत बचाव कार्य शुरू किया, घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत ही एंबुलेंस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, घटना में दो लोगों की मौत की हो गई जिसमें एक युवक और एक महिला की मौत हो गई, पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया,फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. इधर घटना में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के जांच को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

बताया जा रहा है कि निजी ट्रेवल्स की बस सांचौर से जयपुर जा रही थी नेशनल हाईवे 325 पर आहोर के सावलाजी के पास जा रही थी इस दौरान अचानक हाईवे पर आए पशु को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

