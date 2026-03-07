जालोर की बेटी डिंपल चौहान ने UPSC परीक्षा में लहराया परचम, पिता हैं डॉक्टर

Jalore News: असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना क्या होता है, इसकी मिसाल जालोर की बेटी डिंपल चौहान ने पेश की है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में डिंपल चौहान ने 131वीं रैंक हासिल कर अपना IAS बनने का सपना पूरा कर लिया. यह उनका पांचवां प्रयास था, जिसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत से बड़ी से बड़ी मंजिल भी हासिल की जा सकती है.

डिंपल के पिता डॉ. रमेश चौहान जालोर में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. परिवार मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला है लेकिन पिछले करीब 35 वर्षों से जालोर में ही रह रहा है.

IIT से शुरू हुआ सफर

डिंपल की प्रारंभिक शिक्षा जालोर में कक्षा 8 तक हुई. इसके बाद उन्होंने उदयपुर से 10वीं और कोटा से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की. यह सफर आसान नहीं था. शुरुआती प्रयासों में उन्हें सफलता तो मिली लेकिन रैंक अपेक्षाकृत पीछे रहने के कारण उन्हें मनचाहा IAS कैडर नहीं मिल पाया.

सुरक्षित नौकरी के बावजूद नहीं छोड़ा सपना

वर्तमान में डिंपल दिल्ली में केंद्रीय ट्रेड एंड टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं. एक सुरक्षित सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनका लक्ष्य केवल IAS बनना ही था इसलिए उन्होंने तैयारी जारी रखी और लगातार प्रयास करती रहीं.

पांचवें प्रयास में मिली मंजिल

चार बार की असफलताओं और निराशा के बाद भी डिंपल ने हार नहीं मानी. आखिरकार पांचवें प्रयास में उन्होंने 131वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का अपना सपना साकार कर लिया. उनकी सफलता से जालोर जिले में खुशी का माहौल है. परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों ने उन्हें बधाई दी और उनकी उपलब्धि को जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा बताया.

बता दें कि बीते दिन यानी 6 मार्च को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें राजस्थान के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में टॉप किया. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में उम्मीदवारों ने UPSC परीक्षा पास कर अपना, परिवार और शहर का नाम रोशन किया है.

