/नर्मदा नहर परियोजना में 21 दिन का क्लोजर; 21 मई तक पानी सप्लाई बंद, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan Narmada Canal Project: सांचौर से गुजर रही नर्मदा नहर परियोजना में आज से 21 मई तक क्लोजर लिया गया है, जहां गुजरात राज्य से नर्मदा परियोजना में पानी की आपूर्ति बंद करने के साथ ही क्लोजर प्रभावी हो गया.
Rajasthan Narmada Canal Project: राजस्थान के जालोर में सांचौर से गुजर रही नर्मदा नहर परियोजना में आज से 21 मई तक क्लोज़र लिया गया है, जहां गुजरात राज्य से नर्मदा परियोजना में पानी की आपूर्ति बंद करने के साथ ही क्लोजर प्रभावी हो गया. गुजरात और राजस्थान के बीच सहमति के बाद 1 से 21 मई तक यह क्लोजर प्रभावी रहेगा.
इस अवधि में नर्मदा मुख्य केनाल में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी और मरम्मत और रख-रखाव कार्य किया जाएगा. इस 21 दिन में संभावित जल संकट के हालात से निपटने को एफआर, डीआर और ईआर प्रोजेक्ट के अधिकारियों को पेयजल के लिए पर्याप्त पानी के स्टॉक के निर्देश दो सप्ताह पूर्व जारी किए गए थे.
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एफआर प्रोजेक्ट
जालोर शहर समेत 300 गांव कस्बों में नर्मदा परियोजना के शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए एफआर प्रोजेक्ट तैतरोल में स्थापित हैं. यहां स्टॉक टैंक में 6.75 मीटर गेज के साथ 2100 एमएल पानी का स्टॉक किया गया है. इस पानी से 100 एलपीसीडी के अनुसार 21 दिन तक पर्याप्त सप्लाई का दावा है.
डीआर प्रोजेक्ट
नर्मदा परियोजना का डीआर प्रोजेक्ट सांचौर समेत 160 गांव कस्बों से जुड़ा है. इस प्रोजेक्ट का स्टॉक टैंक सांचौर शहर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़पुरा में बना हुआ है. यह स्टॉक टैंक अन्य स्टॉक टैंक से आधा यानि 1045 एमएल का है, लेकिन गांव कस्बों की संख्या कम होने से इनमें भी 21 दिन तक पानी का स्टोर रहेगा.
ईआर प्रोजेक्ट
नर्मदा परियोजना का ईआर प्रोजेक्ट भीनमाल शहर समेत 306 गांव कस्बों से जुड़ा है, लेकिन प्रोजेक्ट में काम बाकी है. इस प्रोजेक्ट में फिलहाल भीनमाल शहर समेत 19 गांव कस्बे ही जुड़े है. यहां स्टॉक टैंक 6 मीटर लेवल तक भरा गया. कुल 2130 एमएल पानी स्टॉक किया गया है.
नर्मदा विभाग के एसई बाबूलाल गहलोत ने कहा कि नर्मदा परियोजना में 21 दिन का क्लोजर आज से प्रभावी होगा. पेयजल-स्कीम्स के लिए पानी के स्टॉक को लेकर पहले ही अवगत करवाया जा चुका था. क्लोजर अवधि में मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा.
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