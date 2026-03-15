जालोर में योगी आदित्यनाथ का आगमन: सिरे मंदिर धाम में रत्नेश्वर महादेव की 375वीं वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन

Jalore News: जालोर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिरे मंदिर धाम में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (15 मार्च) इस आयोजन में शामिल होने के लिए जालोर पहुंचेंगे. वे हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 2:45 बजे शांतिनाथ आदर्श विद्या मंदिर स्कूल मैदान में उतरेंगे और यहां से पैदल मार्ग से सिरे मंदिर की तलहटी तक पहुंचेंगे.



कार्यक्रम का शुभारंभ और दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन संत पीर शांतिनाथ महाराज की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा अर्पित करेंगे. इसके बाद वे सिरे मंदिर धाम पहुंचकर देवी-देवताओं और पीर शांतिनाथ महाराज की समाधि के दर्शन करेंगे. यहां वे भेरूनाथ अखाड़े के महंत पीर गंगानाथ महाराज से भेंट करेंगे. मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी सिरे मंदिर धाम में ही करेंगे.



16 मार्च को महायज्ञ और विशाल धर्मसभा

कल 16 मार्च को सुबह 6:30 बजे रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ महायज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी. इसके बाद सुबह 10 बजे कन्यागिरी प्रांगण में आयोजित विशाल धर्मसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे. धर्मसभा समापन के बाद वे सुबह 11:50 बजे हेलिपैड से जोधपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से उत्तर प्रदेश लौटेंगे.

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भेरूनाथ अखाड़े के महंत के सान्निध्य में आयोजन

यह दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम भेरूनाथ अखाड़े के महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित किया जा रहा है. योगी प्रेमनाथ महाराज, योगी आनंदनाथ महाराज, योगी रेवतीनाथ महाराज, योगी ईश्वरनाथ महाराज, योगी साईंनाथ महाराज, योगी शेरनाथ महाराज और योगी गोपालनाथ महाराज जैसे संतों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न होगा. आयोजन समिति के व्यवस्थापक पारसमल परमार ने बताया कि तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.



सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं. सिरे मंदिर धाम पर बड़ी संख्या में संत-महंत, श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है. दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है.

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