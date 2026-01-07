चलती ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, भीनमाल स्टेशन पर अलर्ट, जानें क्या है पूरा मामला

Jodhpur Sabarmati Express Incident: जालौर के भीनमाल में जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने चलती ट्रेन में जोखिम भरा कदम उठा लिया. हालात की गंभीरता को देखते हुए मारवाड़ भीनमाल स्टेशन के जसवंतपुरा फाटक पर ट्रेन को रोका गया.

जसवंतपुरा फाटक पर ट्रेन को रोककर तलाश के दौरान युवक ट्रेन की छत पर बैठा मिला. ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के कारण स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई थी. करीब 20 मिनट तक समझाइश के बावजूद युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद RPF कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन की छत पर चढ़कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. पूछताछ में युवक के मानसिक रूप से अस्थिर होने की जानकारी सामने आई है, समय पर कार्रवाई से एक बड़ा रेल हादसा टल गया.

भारतीय रेल के नियम के अनुसार, रेलवे की छत पर चढ़ना, पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे रेलवे या किसी को नुकसान पहुंचे ऐसी स्थिति में आपको कानूनी रुप से अपराधी माना जाएगा. रेलवे की छत पर चढ़ना या पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने पर धारा 156 के तहत इसमें 3 महीने की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने करने पर क्या होगा?

रेलवे में सफर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर आप रेलवे में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो ये न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह आपको भारी मुसीबत में भी डाल सकता है.

अगर आप बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं, तो आपको सफर की पूरी टिकट राशि के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. अगर यात्री जुर्माना भरने से मना करता है, तो रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत उसे हिरासत में लिया जा सकता है.

साथ ही कोर्ट के जरिए उसे जेल या अतिरिक्त जुर्माना या फिर दोनों देना हो सकता है. अगर कोई जानबूझकर रेलवे में फर्जी टिकट या किसी और के पास का इस्तेमाल करता है, तो धारा 137 के तहत उसपर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है.