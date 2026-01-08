Zee Rajasthan
सिवाड़ा से युवक को किडनैप कर 45 किमी दूर हाईवे पर फेंका, CCTV में वारदात कैद

Sanchore News: सांचौर जिले में चितलवाना थाना क्षेत्र के सिवाड़ा से बदमाशों ने एक युवक को जबरन अपनी कार में बैठाया और मारपीट की. एक घंटे बाद युवक 45 किलोमीटर दूर हाईवे किनारे पड़ा मिला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 08, 2026, 11:37 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 11:37 PM IST

सिवाड़ा से युवक को किडनैप कर 45 किमी दूर हाईवे पर फेंका, CCTV में वारदात कैद

Sanchore News: राजस्थान के सांचौर जिले में चितलवाना थाना क्षेत्र के सिवाड़ा से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. बदमाशों ने युवक को जबरन अपनी कार में बैठाया और मारपीट की. एक घंटे बाद युवक 45 किलोमीटर दूर हाईवे किनारे पड़ा मिला.

युवक को गुड़ामालानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. किडनैपिंग की वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है. जानकारी के अनुसार, कुकावास गांव निवासी ओमप्रकाश बिश्नोई सिवाड़ा गांव में गाड़ी सर्विसिंग करवाने आया था. गाड़ी सर्विसिंग पर देकर पास में निर्माणाधीन दुकानों के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था. इसी दौरान एक बिना नंबर की काली स्कॉर्पियों आती है.

स्कॉर्पियों को देखकर ओमप्रकाश दुकान के अंदर भाग जाता है. स्कॉर्पियों से 4 युवक उतरे और ओमप्रकाश को दुकान के अंदर से पकड़ लिया. दो लोग ओमप्रकाश को उठाकर लाए और कार में पटक दिया. इसके बाद कार में बैठकर रवाना हो गए. जैसे ही चितलावना पुलिस को सूचना मिली.

पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी करवाई और तलाशी अभियान चलाया गया. किडनैपिंग की घटना के एक घंटे बाद सूचना मिली कि ओमप्रकाश वारदात स्थल से 45 किलोमीटर दूर गुड़ामालानी शहर के बाहर हाईवे पर बनी दुकानों के पास पड़ा मिला है. ओमप्रकाश की जो हालत है उसे देखकर लग रहा है कि उसके साथ स्कॉर्पियो में मारपीट की गई है.

ओमप्रकाश को गुड़ामालानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बदमाशों की तलाश की जा रही है. पीड़ित ओमप्रकाश ने बताया कि मैं सिवाड़ा में गाड़ी सर्विसिंग करवा रहा था. दो गाड़ी में सवार 6-7 लोग आये थे.

उन्होंने उठाकर मुझे गाड़ी में डाल दिया. मुझे बोला कि तुन्हें हमारी गाड़ी पकड़ाई है. मैं मध्य प्रदेश में ड्राइविंग करता हूं. फिर उन्होंने गांधव पार करके फौजी रोड पर ले जाकर आंख और हाथ बांध दिए. फिर रेतीले धोरा में लेकर गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

