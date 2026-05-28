/पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा

राज्य चुनें
Jalore Crime: जालौर जिले में सरवाना थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने के बाद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.
Jalore Crime: राजस्थान के जालौर जिले में सरवाना थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने के बाद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस को सूचना मिली कि साकरिया गांव में सड़क किनारे एक खेत में लगे पेड़ से एक युवक लटका हुआ है.
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया. मृतक की पहचान दलाराम निवासी साकरिया के रूप में हुई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक रील बनाई थी, जिसमें वह हाथ में रस्सी और कपड़ा दिखा रहा था. इसके कुछ समय बाद उसने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.
परिजनों ने पुलिस को बताया कि दलाराम की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था. फिलहाल आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. एसआई किशनाराम ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
युवक के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और पारिवारिक परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!