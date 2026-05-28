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पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा

Jalore Crime: जालौर जिले में सरवाना थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने के बाद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

Edited byAman SinghReported byHeeralal bhati
Published: May 28, 2026, 07:49 PM|Updated: May 28, 2026, 07:49 PM
पहले रील बनाकर Instagram पर किया अपलोड, फिर सबको बोला अलविदा! युवक की मौत में चौंकाने वाला खुलासा
Image Credit: Jalore Crime

Jalore Crime: राजस्थान के जालौर जिले में सरवाना थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने के बाद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस को सूचना मिली कि साकरिया गांव में सड़क किनारे एक खेत में लगे पेड़ से एक युवक लटका हुआ है.

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया. मृतक की पहचान दलाराम निवासी साकरिया के रूप में हुई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक रील बनाई थी, जिसमें वह हाथ में रस्सी और कपड़ा दिखा रहा था. इसके कुछ समय बाद उसने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.

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परिजनों ने पुलिस को बताया कि दलाराम की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था. फिलहाल आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. एसआई किशनाराम ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

युवक के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और पारिवारिक परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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