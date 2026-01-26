Zee Rajasthan
गणतंत्र दिवस समारोह में 16 वर्षीय छात्रा को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत

Jhalawar Student Death: झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में स्थित रामाय दलपत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक 16 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत हो गई.

Published: Jan 26, 2026, 09:06 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 09:06 PM IST

गणतंत्र दिवस समारोह में 16 वर्षीय छात्रा को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत

Jhalawar Student Death: राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में स्थित रामाय दलपत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक 16 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत हो गई. 16 वर्षीय छात्रा का नाम पूजा है, जो कक्षा 12 में अध्ययनरत थी और रूपाखेड़ी की निवासी थी.

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पानी पीने के लिए उठी थी. अचानक वह अचेत होकर जमीन पर गिर गई. स्कूल स्टाफ ने छात्रा को तुरंत पिड़ावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सकों ने हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया. इस दुखद घटना से विद्यालय और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर फैल गई है. प्रशासन ने घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की.

झालावाड़ के फोरलेन बाईपास पर सुकेत के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हाईवे की एंबुलेंस ने घायल युवक को उपचार के लिए एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है. अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि बिलोनिया का रहने वाला गिरिराज और उसका मित्र दिनेश कुंभकोट रिश्तेदार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे.

वापस लौटते समय हाईवे पर दुर्घटना का शिकार हो गए. दोनों ही गंभीर घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे. सूचना पर हाईवे की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आई, जहां चिकित्सकों ने गिरिराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया है. दुर्घटना कैसे हुई फिलहाल इसके कारणो का खुलासा नहीं हो पाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

