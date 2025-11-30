Jhalawar News: उड़न दस्ते की कार्रवाई पर भड़का कंडक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई, बिना टिकट ले जा रहा था 21 यात्री

Jhalawar News: झालावाड़ अकलेरा मार्ग पर बोरखेड़ी के समीप कोटा डिपो की बस को चेक करने के दौरान बस के कंडक्टर ने उड़न दस्ते के ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई कर डाली.
Jhalawar Viral Video: झालावाड़ के अकलेरा मार्ग पर बोरखेड़ी के पास कोटा डिपो की रोडवेज बस की नियमित चेकिंग के दौरान बड़ा विवाद हो गया. उड़न दस्ते की टीम जब बस को रोककर जांच करने पहुंची, तो बस के सारथी (कंडक्टर) ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बस में चढ़ने से रोक दिया और उनके साथ हाथापाई कर दी.
कंडक्टर ने रोकी जांच, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से की हाथापाई
घटना के दौरान मौजूद यात्रियों के अनुसार, फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर महेश कुमार और हेमंत कुमार जैसे ही बस में चढ़कर टिकट जांचने लगे, तभी कंडक्टर भड़क गया. उसने न केवल चेकिंग रोकने की कोशिश की बल्कि दोनों इंस्पेक्टरों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें बस में प्रवेश नहीं करने दिया. यात्रियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें कंडक्टर को ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए साफ देखा जा सकता है.
21 यात्री मिले बिना टिकट, छीन ली ईटीएम मशीन
ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. जब उन्होंने इस पर रिमार्क लगाने और कार्रवाई करने की कोशिश की, तो कंडक्टर अचानक गुस्से में आ गया. उसने न केवल ईटीएम मशीन इंस्पेक्टर के हाथ से छीन ली बल्कि हाथापाई भी कर दी. इस हरकत से बस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, रोडवेज प्रबंधन भी सक्रिय
हाथापाई के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बस को आगे रवाना कर दिया और अकलेरा थाने पहुंचकर कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इसी के साथ झालावाड़ रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक पवन सैनी ने भी घटना की जानकारी रोडवेज कंट्रोल रूम को भेज दी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है.
