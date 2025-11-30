Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jhalawar News: उड़न दस्ते की कार्रवाई पर भड़का कंडक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई, बिना टिकट ले जा रहा था 21 यात्री

Jhalawar News: झालावाड़ अकलेरा मार्ग पर बोरखेड़ी के समीप कोटा डिपो की बस को चेक करने के दौरान बस के कंडक्टर ने उड़न दस्ते के ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई कर डाली.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh parihar
Published: Nov 30, 2025, 12:21 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 12:21 PM IST

Trending Photos

अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर
7 Photos
rajasthan air pollution

अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर

सर्द हवाओं से जकड़ रहे राजस्थान के ये दस शहर, पारा इतना कम कि कटकटा रहे दांत, देखें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

सर्द हवाओं से जकड़ रहे राजस्थान के ये दस शहर, पारा इतना कम कि कटकटा रहे दांत, देखें वेदर अपडेट

Jaipur Blanket Market: जयपुर के इस बाजार में मिल रहे थोक के भाव गर्म कंबल, किफायती दाम में मिल जाएगा कड़ाके की सर्दी से छुटकारा
6 Photos
jaipur news

Jaipur Blanket Market: जयपुर के इस बाजार में मिल रहे थोक के भाव गर्म कंबल, किफायती दाम में मिल जाएगा कड़ाके की सर्दी से छुटकारा

राजस्थान सरकार इस शहर में दे रही कॉर्नर प्लॉट, रोज़ी-रोटी के साथ मिल सकेगा सपनों का आशियाना, ऐसे होगा आवेदन
5 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार इस शहर में दे रही कॉर्नर प्लॉट, रोज़ी-रोटी के साथ मिल सकेगा सपनों का आशियाना, ऐसे होगा आवेदन

Jhalawar News: उड़न दस्ते की कार्रवाई पर भड़का कंडक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई, बिना टिकट ले जा रहा था 21 यात्री

Jhalawar Viral Video: झालावाड़ के अकलेरा मार्ग पर बोरखेड़ी के पास कोटा डिपो की रोडवेज बस की नियमित चेकिंग के दौरान बड़ा विवाद हो गया. उड़न दस्ते की टीम जब बस को रोककर जांच करने पहुंची, तो बस के सारथी (कंडक्टर) ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बस में चढ़ने से रोक दिया और उनके साथ हाथापाई कर दी.

कंडक्टर ने रोकी जांच, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से की हाथापाई

घटना के दौरान मौजूद यात्रियों के अनुसार, फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर महेश कुमार और हेमंत कुमार जैसे ही बस में चढ़कर टिकट जांचने लगे, तभी कंडक्टर भड़क गया. उसने न केवल चेकिंग रोकने की कोशिश की बल्कि दोनों इंस्पेक्टरों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें बस में प्रवेश नहीं करने दिया. यात्रियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें कंडक्टर को ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए साफ देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

21 यात्री मिले बिना टिकट, छीन ली ईटीएम मशीन

ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. जब उन्होंने इस पर रिमार्क लगाने और कार्रवाई करने की कोशिश की, तो कंडक्टर अचानक गुस्से में आ गया. उसने न केवल ईटीएम मशीन इंस्पेक्टर के हाथ से छीन ली बल्कि हाथापाई भी कर दी. इस हरकत से बस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, रोडवेज प्रबंधन भी सक्रिय

हाथापाई के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बस को आगे रवाना कर दिया और अकलेरा थाने पहुंचकर कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इसी के साथ झालावाड़ रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक पवन सैनी ने भी घटना की जानकारी रोडवेज कंट्रोल रूम को भेज दी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news