झालावाड़ में सरकारी गेहूं से भरे ट्रक में भीषण आग, 25 टन गेहूं जलकर राख

Jhalawar truck fire: झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गिन्दौर से ग्रोथ सेंटर जा रहे एनएच-52 मार्ग पर सरकारी खरीद के गेहूं से लदा एक ट्रक अचानक धधक उठा. देखते ही देखते पूरी ट्रक आग की लपटों में घिर गई और 25 टन गेहूं जलकर राख हो गया.

घटना कैसे हुई?

मंगलवार देर शाम गिन्दौर से ग्रोथ सेंटर की ओर जा रहा ट्रक एनएच-52 पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था. अचानक ट्रक के पिछले हिस्से में भीषण आग लग गई. चालक और खलासी ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे रोका और जान बचाने के लिए ट्रक से कूद गए. आसपास के लोगों ने आग की लपटें देखते ही तुरंत सूचना दी. झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत नगरपालिका की दो दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

भारी नुकसान

ट्रक में लदा 25 टन सरकारी खरीद का गेहूं पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया. ट्रक भी देखते ही देखते कबाड़ में तब्दील हो गया. अनुमानित रूप से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. खुशकिस्मती की बात यह रही कि चालक और खलासी समय रहते ट्रक से कूद गए, जिससे किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई. अगर वे ट्रक में रहते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. ट्रक में आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट, इंजन की गर्मी या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. झालरापाटन थाना पुलिस ने चालक का बयान दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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