झालावाड़ जनाना अस्पताल के पालनागृह में मिला अज्ञात नवजात, बाल कल्याण समिति सक्रिय

Jhalawar News: झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल के पालनागृह में बुधवार को अज्ञात नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया. अस्पताल के लेबर रूम में जैसे ही इसकी सूचना मिली.
Trending Photos
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल के पालनागृह में बुधवार को अज्ञात नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया. अस्पताल के लेबर रूम में जैसे ही इसकी सूचना मिली. नर्सिंग कर्मचारी पालना गृह की ओर दौड़े व शिशु को पालना गृह से अपने संरक्षण लिया.
बाद में इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक संजय जैन को दी गई. इधर अज्ञात नवजात के मिलने की सूचना के बाद बाल कल्याण समिति व विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण समिति के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे और नवजात का मेडिकल चेकअप करवाया.
मामले में जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक संजय जैन ने बताया कि अस्पताल में बने हुए पालना गृह में एक अज्ञात नवजात मिला है. जिसका फिलहाल मेडिकल चेकअप किया गया.
नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे अस्पताल के आईसीयू में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. इधर मौके पर पहुंचे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया कि अज्ञात नवजात के मिलने की सूचना झालावाड़ पुलिस को दी गई है.
समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन के पश्चात अज्ञात नवजात को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंप दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि 60 दिनों के बाद नियम अनुसार बालक को माता-पिता मिल सकेंगे. इस कार्रवाई के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य पूर्णिमा सिकरवार गजेंद्र सेन, बबली मीणा मौके पर मौजूद रहे. जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने इस मौके पर झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ से अपील की है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर ही दो पालना गृह मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि अगर झालावाड़ जिले के ब्लॉक स्तर पर पालनागृह खोले जाए, तो आए दिन नवजातों के झाड़ियां, जंगल, कूड़ेदान में मिलने की घटनाओं को रोका जा सकता है. उन्होंने बताया कि मेडिकल जांच में बच्चा दो या तीन दिन का बताया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!