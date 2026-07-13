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झालावाड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Jhalawar News: झालावाड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्थायीकरण, बकाया भुगतान और अन्य लंबित मांगों को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्रेच्युटी, भवन किराया, प्रोत्साहन राशि और लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की.

Edited byAman SinghReported byMahesh parihar
Published: Jul 13, 2026, 05:34 PM|Updated: Jul 13, 2026, 05:34 PM
झालावाड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी स्थाईकरण सहित लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. आज सैंकड़ों आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले शहर में एक बड़ी रैली निकाली और उसके बाद मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो घंटे से अधिक समय तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और भजन-गीत गाकर विरोध जताया.

मांगें पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की दी चेतावनी

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इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा. सारे मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और उग्र होगा. सारे मामले में जिलाध्यक्ष मंजू कारपेंटर ने बताया कि संगठन ने सरकार पर बार-बार आश्वासन देने लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाया है.

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आंदोलन के दौरान वार्ता और जल्द समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ. इससे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में नाराजगी बढ़ रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन सेनेटरी नेपकिन वितरण का कार्य बंद कर इसे संबंधित विभाग को सौंपने की मांग की है. आईसीडीएस से जुड़े कार्यों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्मिकों को ग्रेच्युटी का आदेश जारी करने और लंबित भुगतान करने की मांग भी उठाई गई है.

एक वर्ष से भवन किराये का नहीं मिला भुगतान

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 200 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 750 रुपए भवन किराया दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार अधिक किराया देने के निर्देश दे चुकी है. कई कार्यकर्ताओं ने निर्धारित मानकों के अनुसार, अधिक किराये पर भवन लिए हैं, लेकिन उन्हें एक वर्ष से भवन किराये का भुगतान नहीं मिला है. इसके अलावा सामुदायिक गतिविधियों, सीबीई, प्रोत्साहन राशि तथा राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े अन्य लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने की भी मांग की गई है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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