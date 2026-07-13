/झालावाड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी स्थाईकरण सहित लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. आज सैंकड़ों आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले शहर में एक बड़ी रैली निकाली और उसके बाद मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो घंटे से अधिक समय तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और भजन-गीत गाकर विरोध जताया.

मांगें पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की दी चेतावनी

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इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा. सारे मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और उग्र होगा. सारे मामले में जिलाध्यक्ष मंजू कारपेंटर ने बताया कि संगठन ने सरकार पर बार-बार आश्वासन देने लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाया है.

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आंदोलन के दौरान वार्ता और जल्द समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ. इससे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में नाराजगी बढ़ रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन सेनेटरी नेपकिन वितरण का कार्य बंद कर इसे संबंधित विभाग को सौंपने की मांग की है. आईसीडीएस से जुड़े कार्यों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्मिकों को ग्रेच्युटी का आदेश जारी करने और लंबित भुगतान करने की मांग भी उठाई गई है.

एक वर्ष से भवन किराये का नहीं मिला भुगतान

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी 200 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 750 रुपए भवन किराया दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार अधिक किराया देने के निर्देश दे चुकी है. कई कार्यकर्ताओं ने निर्धारित मानकों के अनुसार, अधिक किराये पर भवन लिए हैं, लेकिन उन्हें एक वर्ष से भवन किराये का भुगतान नहीं मिला है. इसके अलावा सामुदायिक गतिविधियों, सीबीई, प्रोत्साहन राशि तथा राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े अन्य लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने की भी मांग की गई है.