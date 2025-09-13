Zee Rajasthan
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक, फैलाई जा रही जागरूकता

Jhalawar News: राजस्थान में झालावाड़ जिले के संस्था प्रधान से लेकर हॉस्टल वार्डन और चौकीदार तक सही समय पर सूचनाओं देकर छात्रों के साथ होने वाली रैगिंग को रुकवा सकता है. सूचनाओं देने वालों के नाम भी गोपनीय रखे जाते हैं. 

Published: Sep 13, 2025, 01:36 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 01:36 PM IST

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक, फैलाई जा रही जागरूकता

Jhalawar News: झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कॉलेज डीन डॉक्टर संजय पोरवाल और पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

बैठक के दौरान कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर के एम लोधा ने प्रेजेंटेशन देकर मेडिकल कॉलेज परिसरों में होने वाले रैगिंग की घटनाओं के तरीकों तथा रैगिंग की सूचना मिलने पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा की जाने वाली कठोर कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान मौजूद कमेटी सदस्यों ने भी रैगिंग रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज लेवल पर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की.

सूचनाओं देने वालों के नाम भी गोपनीय रखे जाते

उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान से लेकर हॉस्टल वार्डन और चौकीदार तक सही समय पर सूचनाओं देकर छात्रों के साथ होने वाली रैगिंग को रुकवा सकता है. सूचनाओं देने वालों के नाम भी गोपनीय रखे जाते हैं.

एंटी रैगिंग कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर के.एम.लोधा ने कहा कि कॉलेज परिसर तथा हॉस्टल्स में भी विभिन्न जगहों पर जागरूकता हेतु पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिससे जूनियर तथा सीनियर छात्रों को रैगिंग के संबंध में जागरूक किया जा सके.

कैसे रुकेगी रैगिंग

मीटिंग में मौजूद पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह ने भी कॉलेज प्रबंधन को कहा कि घटनाएं होने पर पुलिस को सूचना दे. ऐसा नहीं है कि रैगिंग की प्रत्येक घटना पर ही एफआईआर दर्ज होगी, कुछ मामलों में पुलिस की मौजूदगी भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में प्रभावी कारगर होती है.

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. संजय पोरवाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज परिसर में रैगिंग की घटनाओं को रोकना संस्था की जिम्मेदारी है और इसके लिए कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

