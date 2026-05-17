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नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

Jhalawar Dacoity: झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे के झंडा बाजार में बीती रात करीब डेढ़ बजे एक बड़ी डकैती की घटना सामने आई है. आधा दर्जन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया.

Edited byAnsh RajReported byMahesh parihar
Published: May 17, 2026, 12:53 PM|Updated: May 17, 2026, 12:53 PM
नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan Crime News: झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में देर रात डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है. घटना सारोला कस्बे के झंडा बाजार की है, जहां बीती देर रात करीब डेढ़ बजे आधा दर्जन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाते हुए बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की और करीब 10 लाख रुपए की नकदी और सोने-चांदी से भरे 7 से 8 डिब्बे लेकर फरार हो गए.

पीड़ित महेश सोनी ने बताया कि वह अपनी पत्नी ऊषा सोनी के साथ मकान की छत पर सो रहे थे, जबकि पहली मंजिल पर उनकी बहन नीतू सोनी, मां कृष्णा सोनी, भाई आनंद सोनी और बीमार पिता बद्रीलाल सोनी सो रहे थे. उस दौरान देर रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश पिस्टल और अन्य हथियारों के साथ घर में घुस आए और परिवार को बंधक बना लिया.

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पीड़िता नीतू सोनी ने बताया कि रात में अचानक कुछ नकाबपोश कमरे में घुस आए और उसके गले से मंगलसूत्र, चैन तथा उसकी मां के गहने छीन लिए. विरोध करने पर बदमाशों ने उसका गला दबाया और कमरे में बंद कर दिया. वहीं कृष्णा सोनी ने बताया कि बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की और गले से सोने की चैन तोड़कर ले गए.

बदमाशों ने घर में मौजूद बीमार बुजुर्ग बद्रीलाल सोनी के साथ भी मारपीट की. घटना के दौरान छत पर सो रहे महेश सोनी और उनकी पत्नी ऊषा सोनी शोर सुनकर नीचे पहुंचे तो अंदर से गेट बंद मिला. जैसे-तैसे गेट तोड़कर अंदर पहुंचे तो 5 से 6 बदमाश हाथों में आभूषणों के डिब्बे लेकर भागते नजर आए. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आसपास के कुछ अन्य मकानों के ताले भी तोड़ दिए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही सारोला थाना प्रभारी बुद्धराम चौधरी देर रात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. सुबह डीएसटी टीम, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की. थानाधिकारी बुद्धराम चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार की रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है तथा जल्द ही डकैती का खुलासा करने के प्रयास किए जाएंगे. क्षेत्र में हुई इस बड़ी डकैती की वारदात के बाद कस्बे में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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