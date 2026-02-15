Zee Rajasthan
झालावाड़ मंदिर नकबजनी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 91 ग्राम चांदी का मुकुट बरामद

झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के थोड़िया खुर्द गांव स्थित श्रीराम मंदिर में 30 जनवरी की मध्यरात्रि हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किया गया 91 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट बरामद किया है.

Published: Feb 15, 2026, 01:31 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 01:31 PM IST

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के थोड़िया खुर्द गांव के श्रीराम मंदिर में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 91 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट भी बरामद किया है. वारदात ने शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.


गौरतलब है कि बकानी क्षेत्र के थोड़िया खुर्द स्थित श्रीराम मंदिर में 30 जनवरी की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर भगवान राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियों पर चढ़े सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे. चोरी गए सामान में चांदी के मुकुट, छत्र, कंठी सहित अन्य कीमती जेवर शामिल थे, जो ग्रामीणों द्वारा वर्षों से चढ़ावा स्वरूप अर्पित किए गए थे. मंदिर के पुजारी अनिल कुमार बैरागी की रिपोर्ट पर थाना बकानी द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.


झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में थाना अधिकारी कमल कुमार मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने पूर्व में चालानशुदा अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए संदिग्धों से पूछताछ की तथा तकनीकी अनुसंधान व डाटा विश्लेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण सुराग जुटाए. गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने खेरडांता थाना भालता निवासी प्रेमचंद, छितरलाल और मोहर सिंह को गिरफ्तार किया. आरोपी मोहर सिंह के कब्जे से 91 ग्राम वजनी चांदी का एक भी मुकुट बरामद किया गया है.

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों छगन तंवर, दिनेश तंवर व मोर सिंह तंवर – के साथ मिलकर पहले मंदिर की रेकी की और फिर सुनसान समय में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर, तीन बाइक और एक बाइक का चेसिस भी बरामद किया है.


प्रकरण में तीन अन्य आरोपी छगन तंवर, मोरसिंह तंवर, और दिनेश तंवर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार प्रयास कर रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों व उनके साथियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, मारपीट, आर्म्स एक्ट व एक्साइज एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं.

