Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhalawar
  • /झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

Jhalawar News : सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पदयात्राएं निकाली जा रही है. इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजपुरा जनसभा के दौरान खानपुर और बकानी क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byMahesh parihar
Published: May 12, 2026, 11:10 AM|Updated: May 12, 2026, 11:10 AM
झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News : झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा की जा रही जन संवाद पदयात्रा का पांचवे चरण खानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुरा भीमसागर से शुरू हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया. इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थापित अति प्राचीन बिजासन माता जी की पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया गया.

पदयात्रा का शुभारंभ करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मूंदड़ा, डग विधायक कालूराम मेघवाल, खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे.

सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पदयात्राएं निकाली जा रही है. पदयात्रा के पांचवे चरण की शुरूआत आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भीमसागर क्षेत्र के राजपुरा से की गई. शुभारंभ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थित बिजासन माता की पूजा अर्चना की. जिसके बाद वे राजपुरा स्थित जनसभा स्थल पहुंची और खानपुर और बकानी क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब क्षेत्र का किसान और मजदूर तपती दोपहरी में काम कर सकता है, तो वह भी चाहते हैं कि इन किसानों श्रमिकों को और जरूरतमंदों का दर्द और समस्याओं को जाना जाए. इसलिए उनके द्वारा भीषण गर्मी में भी यह जन संवाद पदयात्रा निकाली जा रही है. उनके द्वारा जनसभा पदयात्रा के पिछले चार चरणों में 2000 से अधिक जन समस्याएं सामना आई थी. जिसमें से 70% से अधिक समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है. जन संवाद के पांचवे चरण में भी जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा.

बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि झालावाड़ में जब वे पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल हुआ करता था. लेकिन यहां आज चमचमाती सड़कें, रेल लाइन, हवाई अड्डा और रोजगार के आयाम है. 35 वर्षों में झालावाड़ जिले की बदलती तस्वीर को तीन पीढ़ियों ने देखा है.

राजे ने कहा कि सांसद दुष्यंत सिंह किसानों के मुआवजे के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहे और अभी केंद्र सरकार से करीब 500 करोड़ रुपए के लगभग का मुआवजा स्वीकृत करवा लिया है. किसानों को लंबे समय से मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयास से मुआवजा किसानों के खातों में पहुंचने लगा है. वसुंधरा राजे ने सांसद दुष्यंत सिंह की इस गर्मी में जन संवाद पदयात्रा निकालने को लेकर भी तारीफ की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: CM ने दी जोधपुर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, मदन दिलावर जाएंगे सूर्य नगरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया तगड़ा अपडेट, जानें आज के ताजा रेट?

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

राजस्थान में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? यहां देखें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

NEET 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन! SOG को मिले डिजिटल सबूत

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

23वीं किस्त से पहले बड़ा झटका! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, तुरंत ऐसे करें चेक

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में 23,437 करोड़ लागत से होगा नई रेल परियोजनाएं का विकास, 6 राज्यों से होगी कनेक्टिविटी!

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

जयपुर में बड़ा छात्र राजनीतिक उलटफेर! ABVP नेता देव पलसानियां ने थामा NSUI का हाथ

सावधान जयपुरवासी! आज इमली फाटक रूट पर लगेगा 'महाजाम', घर से निकलने से पहले पढ़ें यह जरूरी खबर!

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, तेज आंधी-धूलभरी हवाएं और बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

NEET पेपर लीक का बड़ा बवाल! डोटासरा ने उठाई CBI जांच की मांग, सरकार पर साधा तीखा निशाना

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी ने पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Tags:
Jhalawar News
Vasundhara Raje
Rajasthan News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Churu news
2

राजस्थान के गांवों में पहुंचेगा बैंक, मिलेंगे माइक्रो ATM, पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग सुविधा

jaipur news
3

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

jaipur news
4

झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

Jhalawar News
5

Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

Kota News