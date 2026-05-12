/झालावाड़ जब पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन आज तस्वीर बदली है- राजे

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Jhalawar News : सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पदयात्राएं निकाली जा रही है. इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजपुरा जनसभा के दौरान खानपुर और बकानी क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया.
Jhalawar News : झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा की जा रही जन संवाद पदयात्रा का पांचवे चरण खानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुरा भीमसागर से शुरू हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया. इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थापित अति प्राचीन बिजासन माता जी की पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया गया.
पदयात्रा का शुभारंभ करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मूंदड़ा, डग विधायक कालूराम मेघवाल, खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे.
सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा झालावाड़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पदयात्राएं निकाली जा रही है. पदयात्रा के पांचवे चरण की शुरूआत आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भीमसागर क्षेत्र के राजपुरा से की गई. शुभारंभ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थित बिजासन माता की पूजा अर्चना की. जिसके बाद वे राजपुरा स्थित जनसभा स्थल पहुंची और खानपुर और बकानी क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया.
इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब क्षेत्र का किसान और मजदूर तपती दोपहरी में काम कर सकता है, तो वह भी चाहते हैं कि इन किसानों श्रमिकों को और जरूरतमंदों का दर्द और समस्याओं को जाना जाए. इसलिए उनके द्वारा भीषण गर्मी में भी यह जन संवाद पदयात्रा निकाली जा रही है. उनके द्वारा जनसभा पदयात्रा के पिछले चार चरणों में 2000 से अधिक जन समस्याएं सामना आई थी. जिसमें से 70% से अधिक समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है. जन संवाद के पांचवे चरण में भी जन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा.
बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि झालावाड़ में जब वे पहली बार आई थी, तो यहां पहुंचना भी मुश्किल हुआ करता था. लेकिन यहां आज चमचमाती सड़कें, रेल लाइन, हवाई अड्डा और रोजगार के आयाम है. 35 वर्षों में झालावाड़ जिले की बदलती तस्वीर को तीन पीढ़ियों ने देखा है.
राजे ने कहा कि सांसद दुष्यंत सिंह किसानों के मुआवजे के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहे और अभी केंद्र सरकार से करीब 500 करोड़ रुपए के लगभग का मुआवजा स्वीकृत करवा लिया है. किसानों को लंबे समय से मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयास से मुआवजा किसानों के खातों में पहुंचने लगा है. वसुंधरा राजे ने सांसद दुष्यंत सिंह की इस गर्मी में जन संवाद पदयात्रा निकालने को लेकर भी तारीफ की.
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