झालावाड़ में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया. सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सिरपोई गांव में कन्हैयालाल व उसके भाई के परिवार के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था.
इसी विवाद में उसके भतीजे बापूलाल व दो अन्य लोगों ने उसके साथ लाठी व डंडों से मारपीट की, जिसमें कन्हैयालाल गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने भतीजे सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
जयपुर में शाम होते ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. टोंक फाटक से लेकर गोपालपुरा मोड़ तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. ऑफिस छूटने के समय इस पूरे रूट पर कार, बाइक और ऑटो की संख्या काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक कई जगह रेंगता हुआ नजर आ रहा है.
सिग्नल पॉइंट्स पर गाड़ियों को एक से ज्यादा बार रुकना पड़ रहा है और ठंड के बीच खुले में खड़े रहना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. कई लोग समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं. वहीं जरूरी सेवाओं को भी इस जाम से निकलने में दिक्कत हो रही है. ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल टोंक फाटक से गोपालपुरा तक धीमी रफ्तार से ही वाहन चल रहे हैं.
