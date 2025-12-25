झालावाड़ में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने सगे चाचा को मौत के घाट उतार दिया. सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सिरपोई गांव में कन्हैयालाल व उसके भाई के परिवार के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था.

इसी विवाद में उसके भतीजे बापूलाल व दो अन्य लोगों ने उसके साथ लाठी व डंडों से मारपीट की, जिसमें कन्हैयालाल गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है. पुलिस ने भतीजे सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

