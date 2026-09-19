/सभापति चुनाव से पहले पार्षदों को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 45 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की और पूरे बहुमत के साथ बोर्ड बनाने जा रही है. सभापति पद के लिए कांग्रेस ने राजेश गुर्जर को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा से राजकुमार सोनी प्रत्याशी हैं. भारी बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा, लेकिन इसी बीच झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो ने चुनावी चर्चाओं को अचानक गर्म कर दिया.

भाजपा पर धमकियों से कांग्रेस पार्षदों को तोड़ने का आरोप

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर धन, बल और धमकियों से कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों को धन-बल का प्रलोभन दे रहे हैं और उनपर दबाव बना रहे हैं. भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्षदों के परिजनों और परिचितों से लगातार संपर्क किया जा रहा है तथा व्यवसाय और ठेकेदारी से जुड़े पार्षदों को तो आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी धमकियां दी जा रही हैं.

वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि शहर की जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को हजम नहीं कर पा रही है और धन-बल का दुरुपयोग कर उलटफेर करने में जुटी हुई है. वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने वीडियो के माध्यम से कहा कि कांग्रेस पार्षदों के परिजनों पर दबाव बनाने की गतिविधियों की लगातार जानकारी मिल रही है. शहर के कुछ प्रभावशाली लोग भी पार्षदों के घर जाकर संपर्क कर दबाव बना रहे और धमका रहे हैं.

ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियां बंद करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उक्त लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों और उनके परिवारों को भरोसा दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है.

8 में से 4 निकायों पर कांग्रेस का कब्जा

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए झालावाड़ जिले के 8 निकायों में से 4 निकायों झालावाड़, खानपुर, डग और भवानीमंडी पर कब्जा किया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीन निकायों झालरापाटन, मनोहरथाना तथा अकलेरा पर ही जीत हासिल कर संतोष करना पड़ा. उधर पिड़ावा नगरपालिका में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना है.

