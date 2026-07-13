/Jhalawar News: नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, काली कमाई से बने अवैध निर्माण जमींदोज

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा तस्करी के मामलों से जुड़े आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. अकलेरा क्षेत्र के मानपुरा गुजरान गांव में वन विभाग ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर विशाल वन भूमि से अवैध निर्माण हटाए. पुलिस के अनुसार यह अतिक्रमण नशा तस्करी के मामलों से जुड़े कालूलाल तंवर और गिरिराज तंवर द्वारा किया गया था. वन भूमि पर कथित तौर पर करोड़ों रुपये की लागत से आलीशान निर्माण खड़े किए गए थे, जिन्हें कार्रवाई के दौरान जमींदोज कर दिया गया.



मानपुरा गुजरान में चला बुलडोजर एक्शन

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कार्रवाई अकलेरा क्षेत्र के मानपुरा गुजरान गांव में की गई. पुलिस और वन विभाग को वन भूमि पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी. इसके बाद संबंधित भूमि और निर्माण को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.

डीएफओ सागर पवार के निर्देशन में एसीएफ मुकेश सहजवानी के नेतृत्व में असनावर और अकलेरा रेंज के वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया. इसके बाद बुलडोजर की मदद से वन भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई.



नशा तस्करी के कई मामले दर्ज होने का दावा

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के अनुसार कालूलाल तंवर और गिरिराज तंवर निवासी महुआखोह के खिलाफ नशा तस्करी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि पूर्व में की गई कार्रवाइयों के दौरान आरोपियों से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए गए थे.

एसपी के मुताबिक पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के दौरान आरोपियों की संपत्तियों और अतिक्रमणों से संबंधित जानकारी जुटाई. इसके बाद इन सूचनाओं को संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके.



वन भूमि पर आलीशान निर्माण का आरोप

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने मानपुरा गुजरान गांव में विशाल वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया था. यहां बड़े और आलीशान निर्माण खड़े किए जाने की जानकारी सामने आई थी. पुलिस ने इन संपत्तियों को कथित तौर पर नशा तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से जुड़ा बताया है.

संबंधित विभागों को जानकारी उपलब्ध कराने के बाद वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और कब्जे वाली वन भूमि को मुक्त कराया गया.



भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे. अकलेरा डीएसपी मनोज सोनी और थानाधिकारी धर्माराम सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

वन विभाग की टीम ने पुलिस सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान निर्माणों को जमींदोज किया गया और वन भूमि को विभाग के नियंत्रण में लिया गया. अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई की निगरानी की.



अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रही पुलिस

झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि पुलिस नशा तस्करी के मामलों में केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. नशा कारोबार से कथित तौर पर अर्जित अवैध कमाई से जुड़ी संपत्तियों और अतिक्रमणों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस द्वारा चिन्हित संपत्तियों से संबंधित सूचनाएं संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके बाद विभाग अपने नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े आर्थिक स्रोतों पर कार्रवाई करना है.



नशा तस्करों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

एसपी अमित बुडानिया के अनुसार जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस नशा तस्करी के मामलों में शामिल लोगों पर नजर रखने के साथ उनकी कथित अवैध गतिविधियों और संपत्तियों की भी जांच कर रही है.

मानपुरा गुजरान में हुई बुलडोजर कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा बताया गया है. पुलिस और संबंधित विभागों के समन्वय से वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी और अवैध अतिक्रमण से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.



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