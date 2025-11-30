झालावाड़ के चौमहला में ज्वेलरी शॉप से 3 किलो चांदी चोरी, CCTV में कैद बदमाशों की करतूत

Rajasthan News: झालावाड़ के चौमहला में ज्वेलरी शॉप से 3 किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए. 4-5 बदमाशों द्वारा की गई यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है.
Jhalawar News: झालावाड़ जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. रविवार तड़के गंगधार थाना क्षेत्र के चौमहला कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की दुकान को निशाना बनाया. चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर सेंधमारी की और दुकान से करीब 3 किलो चांदी के आभूषण चुराकर मौके से फरार हो गए.
चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 4 से 5 लोगों को घटना को अंजाम देते हुए देखा गया है.
पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश
सूचना मिलते ही गंगधार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का मौका मुआयना किया. थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि चौमहला कस्बे के सर्राफा व्यापारी हरिनारायण सोनी शनिवार रात अपनी दुकान मंगल कर घर गए थे. रविवार सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया.
थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि फिलहाल ज्वेलर्स की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोटा से एफएसएल टीम बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं.
चोरी हुए पायल, बिछिया और कड़ा
सर्राफा व्यापारी हरिनारायण सोनी ने बताया कि अज्ञात बदमाश दुकान में रखे चांदी से बने बिछिया, पायल, कड़ा और अन्य जेवर लेकर भागे हैं. उन्होंने हुए नुकसान की जानकारी पुलिस को दी.
थाना प्रभारी जोगी ने बताया कि पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि फुटेज के विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
