पुलिस कांस्टेबल की शादी में शामिल हुए तस्कर और अपराधी, SP अमित बुडानिया ने किया बर्खास्त

Jhalawar Police: झालावाड़ जिले में भालता थाना में तैनात पुलिस कांस्टेबल अशोक बिश्नोई के विवाह समारोह में झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्यप्रदेश के भी तस्कर और सक्रिय अपराधी शामिल हुए, जिसके बाद कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया.

Published: Feb 14, 2026, 05:29 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 05:29 PM IST

Jhalawar Police: राजस्थान के झालावाड़ जिले में भालता थाना में तैनात पुलिस कांस्टेबल अशोक बिश्नोई के विवाह समारोह में झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्यप्रदेश के भी तस्कर और सक्रिय अपराधी शामिल हुए, उक्त मामले की गोपनीय जानकारी जैसे ही झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के पास पहुंची, तो उन्होंने पुलिस की साख को धूमिल करने वाले कांस्टेबल अशोक बिश्नोई को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि जिले के भालता थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल अशोक विश्नोई की 2 फरवरी को नागौर में शादी थी. कांस्टेबल के विवाह समारोह में गत 1 तथा 2 फरवरी को झालावाड़ और सीमावर्ती मध्य प्रदेश में सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर और अपराधी भी नागौर पहुंचकर शामिल हुए.

विवाह समारोह के फोटो और वीडियो भी झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के पास गोपनीय तरीके से पहुंचे, जिसमें जिले का बड़ा मादक पदार्थ तस्कर पप्पू तंवर सहित रमेश तंवर, चैन सिंह, कन्हैया तंवर, मांगीलाल भील, राकेश तंवर, रामगोपाल, दुर्गालाल, रामबाबू रुहेला सहित आधा दर्जन से अधिक तस्कर और अपराधी शादी में जमकर नोट बरसाते व दूल्हा बने कास्टेबल अशोक बिश्नोई के साथ मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे.

मामले को झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने गंभीरता से लिया और संबंधित कांस्टेबल अशोक बिश्नोई को त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया. एसपी अमित बुडानिया ने कहा कि चाहे पुलिस सेवा का कार्मिक ही क्यों ना हो यदि पुलिस की छवि और साख को धूमिल करने का जो कोई भी प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. झालावाड़ पुलिस द्वारा कांस्टेबल के तस्करों से संबंधों के बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है.

