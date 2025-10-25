Jhalawar News: चौथी फेल का खेल, ठगी से कोठी और करोड़ों का नाजायज खजाना, 21 बैंकों की जांच शुरू

झालावाड़ पुलिस ने 70 टीमों के साथ 600-700 किमी क्षेत्र में छापेमारी की. इस ऑपरेशन में साइबर ठगी के सरगना राम अवतार सैनी सहित 30 लोग पकड़े गए.
Jhalawar News: झालावाड़ जिले में साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर खजाने में सेंध लगाई गई. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में चलाए गए 'ऑपरेशन शटर डाउन' में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें शुक्रवार को झालावाड़ जिला न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. आरोपी 30 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे, जहां साइबर फ्रॉड के तारों को खोलने के लिए गहन पूछताछ होगी. पुलिस को उम्मीद है कि इस दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं.
ऑपरेशन शटर डाउन
8 अगस्त को गोपनीय शिकायत के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई में झालावाड़ पुलिस ने 70 टीमों के साथ 600-700 किमी क्षेत्र में छापेमारी की. इस ऑपरेशन में साइबर ठगी के सरगना राम अवतार सैनी सहित 30 लोग पकड़े गए. आरोपियों के पास से 53 लाख रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन, स्कैनर, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, फर्जी सरकारी दस्तावेज और 42 वाहन (चौपहिया व दोपहिया) जब्त किए गए.
30 गिरफ्तारियां, 53 लाख नकद बरामद
गिरोह ने पीएम किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर करोड़ों रुपये निकाले थे. एसपी अमित कुमार ने कहा, "यह गिरोह गरीबों की योजनाओं को लूट रहा था."
11,000 संदिग्ध खातों पर नजर
कोर्ट ने रिमांड का आदेश देते हुए पुलिस को गहन पूछताछ के लिए हरी झंडी दी है. गिरोह का नेटवर्क मध्य प्रदेश तक फैला है, और पुलिस को संदेह है कि 11,000 संदिग्ध बैंक खातों से और धन निकासी की साजिश थी. इन खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि करोड़ों रुपये का विड्रॉल रोका जा सके. एसपी ने बताया, "पूछताछ से और सहयोगी सामने आ सकते हैं." मनोहरथाना, डंगीपुरा जैसे क्षेत्रों से खरीदे गए दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी क्लेम किए गए थे.
साइबर फ्रॉड का खुलासा
गिरोह ने झालावाड़ से डेटा जुटाकर जोधपुर, कोटा, बूंदी और दौसा में फर्जी लाभार्थी बनाए. इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. पुलिस ने अब तक 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ सख्त रुख का संकेत है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की तारीफ की, लेकिन साइबर सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उठाई है.
नेटवर्क का पर्दाफाश
पुलिस साइबर कंट्रोल रूम से निगरानी कर रही है. गिरोह के सदस्यों जैसे परमानंद मीणा और धनराज मीणा को हिरासत में लिया गया है. एसपी ने कहा, "ऐसे अपराधों पर लगाम लगाना हमारी प्राथमिकता है." यह ऑपरेशन राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ मिसाल बन सकता है. अगले कुछ दिनों में जांच से और तथ्य सामने आएंगे.