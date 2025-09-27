Jhalawar News: झालावाड़ जिले की साइबर थाना पुलिस व स्टेट साइबर क्राइम चेन्नई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Trending Photos
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले की साइबर थाना पुलिस व स्टेट साइबर क्राइम चेन्नई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर झांसा देकर 1 करोड़ 82 लाख 97 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.
साइबर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जब आरोपी के बैंक खाते की जानकारी जुटाई, तो उसमें बड़ी मात्रा में रकम का ट्रांजेक्शन होना पाया गया, जिसके बाद स्टेट साइबर क्राइम चेन्नई की टीम झालावाड़ पहुंची और साइबर पुलिस झालावाड़ के साथ संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी के घर दबिश दी गई.
पुलिस ने इस दौरान आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में सिम कार्ड, अलग-अलग बैंक की चेक बुक, डेबिट कार्ड के अलावा कई संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम चेन्नई ब्रांच में फरियादी ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज कराया था.
अनुसंधान के दौरान साइबर टीम ने आरोपी के जिले में छुपे होने की संभावना जताई थी. अनुसंधान में आरोपी के बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली. जिसके बाद में स्टेट साइबर क्राइम टीम की डीएसपी आर प्रियदर्शनी के नेतृत्व में साइबर टीम झालावाड़ पहुंची तथा झालावाड़ पुलिस के सहयोग से आरोपी मोहित गोचर के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
इस दौरान पुलिस टीम को आरोपी के घर से करीब 136 सिम कार्ड, आठ डेबिट कार्ड, चेक बुक, बैंक पासबुक तथा 300 पेज के रिज्यूम बरामद हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं स्टेट साइबर क्राइम चेन्नई की टीम आरोपी को ट्रांजिकट रिमांड पर लेकर चेन्नई रवाना हुई है.
एसपी ने बताया कि आरोपी मोहित गोचर साइबर अपराध के नेटवर्क में एजेंट के रूप में काम कर रहा था. आरोपी के द्वारा फर्जी बैंक खातों का उपयोग करके साइबर अपराधियों को खरीद तथा आपूर्ति की गई है. इससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी हो रही थी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!