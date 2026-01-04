Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Jhalawar News: झालावाड़ शहर के खंडिया कॉलोनी इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे खेल का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh parihar
Published: Jan 04, 2026, 04:32 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Marwari Gatta Pulao

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में ठंड बढ़ने के आसार, घना कोहरा और शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड बढ़ने के आसार, घना कोहरा और शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी

राजस्थान के इस गांव में कोई भी नहीं पीता है शराब, 95 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा नाम!
7 Photos
Rajasthan Quiz

राजस्थान के इस गांव में कोई भी नहीं पीता है शराब, 95 फीसदी लोगों को नहीं पता होगा नाम!

पंचायत चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी? तो ये नियम रोक सकता है आपकी दावेदारी
8 Photos
Rajasthan news

पंचायत चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी? तो ये नियम रोक सकता है आपकी दावेदारी

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ शहर के खंडिया कॉलोनी इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे खेल का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस दौरान स्पा सेंटर संचालक एक महिला व पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि झालावाड़ के खंडीया कॉलोनी इलाके में द ओएसिस स्पा मसाज सेंटर संचालित हो रहा था, जहां स्पॉ व मसाज की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम किया जा रहा था. इसके साथ ही वहां आने वाले ग्राहकों को बाद में ब्लैकमेल कर उनसे चौथ वसूली भी की जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कुछ पीड़ितों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कुछ बोगस ग्राहकों को वहां भेजकर शिकायत की पुष्टि की और इसके बाद स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया.

कोतवाली पुलिस द्वारा स्पा संचालक महिला मेघा मुखर्जी निवासी दिल्ली तथा राकेश बैरवा निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इस गंदे खेल में और कौन लोग शामिल थे, जिनके द्वारा स्पॉ करवाने पहुंच रहे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री संचालन के मामले में बीते 6 माह से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को डग थाना क्षेत्र के लुहारिया के माल में अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया था.

मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, स्पिरिट व शराब बरामद हुई थी. उक्त मामले में वांछित आरोपी बीते 6 माह से फरार चल रहे थे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए आरोपी दीवान सिंह तथा रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. प्रकरण में दो आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news