स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ शहर के खंडिया कॉलोनी इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे खेल का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस दौरान स्पा सेंटर संचालक एक महिला व पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि झालावाड़ के खंडीया कॉलोनी इलाके में द ओएसिस स्पा मसाज सेंटर संचालित हो रहा था, जहां स्पॉ व मसाज की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम किया जा रहा था. इसके साथ ही वहां आने वाले ग्राहकों को बाद में ब्लैकमेल कर उनसे चौथ वसूली भी की जा रही थी.

कुछ पीड़ितों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कुछ बोगस ग्राहकों को वहां भेजकर शिकायत की पुष्टि की और इसके बाद स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया.

कोतवाली पुलिस द्वारा स्पा संचालक महिला मेघा मुखर्जी निवासी दिल्ली तथा राकेश बैरवा निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इस गंदे खेल में और कौन लोग शामिल थे, जिनके द्वारा स्पॉ करवाने पहुंच रहे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था.

झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री संचालन के मामले में बीते 6 माह से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को डग थाना क्षेत्र के लुहारिया के माल में अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया था.

मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, स्पिरिट व शराब बरामद हुई थी. उक्त मामले में वांछित आरोपी बीते 6 माह से फरार चल रहे थे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए आरोपी दीवान सिंह तथा रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. प्रकरण में दो आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है.