राहगीर बने 'राहवीर'... कलेक्टर-SP ने किया सम्मान, 'राहवीरों' को बताया भगवान

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों द्वारा तत्काल मदद कर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य करने वाले राहवीरों का मिनी सचिवालय सभागार में सम्मान किया गया.

झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने राहवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके द्वारा मुश्किल घड़ी में घायलों को मदद पहुंचाने पर जमकर सराहना की.

झालावाड़ जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर मदद कर उनकी जान बचाने वाले ईश्वर के समान होते हैं. हमारा यह दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाए. इस प्रकार कार्य करने से समाज के अन्य व्यक्ति भी प्रेरित होते हैं.

गौरतलब है कि झालावाड़ में दशहरा उत्सव के दौरान भी आतिशबाजी से एक बच्चा घायल हो जाने पर मौके पर मौजूद पुलिस मित्र ने तुरंत सहायता करते हुए अस्पताल पहुंचाया. ऐसे में दुर्घटनाओं के दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीर भी घायल को मदद कर अस्पताल पहुंचाकर राहवीर की भूमिका निभा सकते हैं.

प्रदेश सरकार की राहवीर योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित मेडिकल कॉलेज के डीन और सीएमएचओ को भी शामिल किया जाएगा.

यह कमेटी सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचा कर जान बचाने वाले राहवीरों को सम्मानित करेगी. इसके साथ ही उन्हें 25 हजार रुपए इनाम राशि भी देगी. उधर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भी आमजन से राहवीर की भूमिका निभाने की अपील की. जिससे गंभीर घायलों की समय रहते जान बच सके.