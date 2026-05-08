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क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में किस किले को 'जल दुर्ग' कहा जाता है?

Do You Know: राजस्थान का गागरोन किला एक अद्भुत 'जल दुर्ग' है, जो बिना नींव के कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है. स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 08, 2026, 01:12 PM|Updated: May 08, 2026, 01:12 PM
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में किस किले को 'जल दुर्ग' कहा जाता है?
Image Credit: AI Generated

Do You Know: राजस्थान में किलों की अपनी एक गौरवशाली गाथा है, लेकिन जब बात 'जल दुर्ग' की आती है, तो सबसे पहला नाम गागरोन के किले का आता है. झालावाड़ जिले में स्थित यह किला स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और इसे राजस्थान के सबसे प्रमुख जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है.


गागरोन के किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी मजबूत नींव पर नहीं, बल्कि सीधी चट्टान पर खड़ा है. दुनिया में बहुत कम ऐसे किले हैं जिन्हें बिना नींव के बनाया गया हो और जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़े हों. यह दुर्ग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. यहां आहू और कालीसिंध नदियों का संगम होता है. नदियों का यह मिलाप न केवल इस किले की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसे सुरक्षा के लिहाज से भी अभेद्य बनाता है.

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इस किले की प्रमुख खासियतें
प्राचीन काल में राजा अपने किलों को जल स्रोतों के पास इसलिए बनाते थे ताकि दुश्मन आसानी से हमला न कर सके. गागरोन का किला भी पानी की गहरी खाइयों और नदियों की लहरों के कारण दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती था. इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए साल 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था.

मिट्ठे शाह की दरगाह
इस किले के भीतर प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिन्हें 'मिट्ठे शाह' कहा जाता है, उनकी दरगाह भी है. यहां हर साल उर्स (मेला) भरता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं.

बता दें कि यह किला केवल अपनी बनावट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां के शासक अचलदास खींची की बहादुरी और यहां हुए 'जौहर' की कहानियां आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती हैं.

उगते और ढलते सूरज का नजारा बेहद खूबसूरत
गागरोन के किले की बनावट इतनी शानदार है कि यहां से उगते और ढलते सूरज का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण यहां की प्राकृतिक हरियाली और पक्षियों का शोर मन को शांति देता है. किले के बुर्ज और पत्थर की दीवारें आज भी अपनी मजबूती की कहानी खुद बयां करती हैं.


राजस्थान का गागरोन किला जल और पत्थर के संतुलन का एक दमदार उदाहरण है. अगर आप इतिहास और प्रकृति के संगम को करीब से देखना चाहते हैं, तो राजस्थान के इस ऐतिहासिक जल दुर्ग की यात्रा जरूर करनी चाहिए. यह आज भी अपने भीतर इतिहास के कई गहरे राज और गौरवशाली किस्से समेटे हुए है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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