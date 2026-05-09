/आखिर क्यों झालावाड़ को कहते हैं 'राजस्थान का नागपुर'? जानें चौंकाने वाले फैक्ट्स

Trending Quiz: राजस्थान का नाम आते ही जेहन में रेतीले धोरों और भीषण गर्मी की तस्वीर उभरती है, लेकिन प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी छोर पर एक ऐसा जिला भी है जिसे 'राजस्थान का नागपुर' कहा जाता है. यह जिला है- झालावाड़. अपनी उपजाऊ भूमि, प्रचुर वर्षा और विशेष रूप से संतरों के बंपर उत्पादन के कारण इस जिले ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है.

क्यों कहा जाता है 'राजस्थान का नागपुर'?

महाराष्ट्र का नागपुर शहर पूरी दुनिया में अपने रसीले संतरों के लिए प्रसिद्ध है. ठीक उसी तर्ज पर, राजस्थान में झालावाड़ जिला संतरों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है. यहाँ की जलवायु और मिट्टी संतरा उत्पादन के लिए इतनी उपयुक्त है कि यहाँ पैदा होने वाले संतरे की गुणवत्ता, मिठास और स्वाद नागपुर के संतरों को कड़ी टक्कर देते हैं.

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राजस्थान के कुल संतरा उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले झालावाड़ जिले से आता है. यहां की काली और गहरी दोमट मिट्टी संतरा के बागानों के लिए अमृत समान है. जलवायु: झालावाड़ को राजस्थान का 'चेरापूंजी' भी कहा जाता है क्योंकि यहां प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, जो बागवानी के लिए आदर्श है.

झालावाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़

झालावाड़ में संतरा केवल एक फल नहीं, बल्कि यहां के हजारों परिवारों की जीविका का आधार है. जिले के भवानीमंडी, डग, पिड़ावा और बकानी जैसे क्षेत्रों में मीलों दूर तक फैले संतरे के बाग दिखाई देते हैं. जब संतरा पककर तैयार होता है, तो पूरे जिले की फिजा में एक भीनी-भीनी खुशबू घुल जाती है. यहाँ से संतरे न केवल राजस्थान के अन्य शहरों में, बल्कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब और पड़ोसी देश बांग्लादेश तक निर्यात किए जाते हैं.

खेती की तकनीक में आया क्रांतिकारी बदलाव

पहले यहाँ के किसान पारंपरिक फसलों जैसे सोयाबीन और मक्का पर निर्भर थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने बागवानी की ओर रुख किया. इजरायली तकनीक और आधुनिक ड्रिप सिंचाई (बूंद-बूंद सिंचाई) पद्धति ने यहाँ के किसानों की किस्मत बदल दी है. अब किसान केवल संतरा ही नहीं, किन्नू और अन्य खट्टे फलों की खेती भी उन्नत तरीके से कर रहे हैं. सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और तकनीकी सहायता ने इस 'नारंगी क्रांति' को और अधिक मजबूती दी है.

नदियां हैं वरदान

झालावाड़ के 'नागपुर' बनने के पीछे यहाँ की नदियों का भी बड़ा हाथ है. कालीसिंध, आहू, चंवली और उजाड़ जैसी नदियां इस जिले को जल से समृद्ध रखती हैं. बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के कारण भूजल स्तर अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है, जिससे बागानों को साल भर पानी मिलता रहता है.

चुनौतियां और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मांग

एक पत्रकारिता दृष्टिकोण से देखें तो इस सफलता के पीछे कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं. झालावाड़ के किसान लंबे समय से जिले में बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों) और कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं. संतरा एक जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए यदि समय पर इसका उचित दाम न मिले या परिवहन में देरी हो जाए, तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. अगर यहाँ जूस फैक्ट्री या जैम बनाने वाले संयंत्र स्थापित होते हैं, तो यह जिला केवल राजस्थान का नागपुर ही नहीं, बल्कि एक बड़ा औद्योगिक हब भी बन सकता है.