क्या आप जानते हैं राजस्थान के इस गांव में रहता है सिर्फ 1 शख्स?

Jhalawar News: राजस्थान अपने विशाल रेगिस्तानी इलाकों, किलों और ऐतिहासिक नगरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपनी अनोखी पहचान सिर्फ एक संख्या से बनाई. यह गांव है सबलपुरा, जो झालावाड़ जिले में स्थित है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति निवास करता था. इतनी कम आबादी ने इस गांव को राज्य के सबसे कम आबादी वाले गांवों में शामिल कर दिया है.

राजस्थान के ग्रामीण ढांचे की तुलना अगर देश के मैदानी इलाकों से की जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है. उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आमतौर पर किसी गांव की आबादी 1,500 से 2,000 के आसपास होती है. लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ और रेतीले इलाकों का फैलाव गांवों की जनसंख्या को अपेक्षाकृत कम करता है. कई इलाकों में तो आबादी 1,000 से नीचे मिलती है.

सबलपुरा का मामला हालांकि इन सभी से बिल्कुल अलग है. यहां कुल जनसंख्या के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का दर्ज होना प्रशासनिक आंकड़ों में भी एक अनोखी मिसाल बना. स्थानीय स्तर पर इसे आधिकारिक गाँव की श्रेणी में रखा गया, लेकिन व्यवहार में यह लगभग एकाकी बस्ती जैसी प्रतीत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में कम आबादी या खाली गांवों का जिक्र आता है तो एक और नाम हमेशा सामने आता है कुलधरा. जैसलमेर का यह गांव आज पूरी तरह वीरान है. कभी समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा रहा कुलधरा अब पर्यटन स्थल बन चुका है और अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है. हालांकि सबलपुरा और कुलधरा की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों ही गांव राजस्थान की आबादी के ढांचे में महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं.

राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने की बड़ी वजह इसका भौगोलिक विस्तार भी है. रेगिस्तानी क्षेत्र, सीमित जल स्रोत और बसेरों के बीच की बड़ी दूरी गांवों की आकार और जनसंख्या पर असर डालती है. इसलिए यहां के कई गांव देश के अन्य हिस्सों की तुलना में छोटे और विरल आबादी वाले मिलते हैं.

सबलपुरा जैसे गांव ग्रामीण भारत के उस पहलू को सामने लाते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह सिर्फ जनगणना का आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में गांवों की प्रकृति और विकास का संतुलन किस तरह बदलता है.

खबर में दी गई फोटो एआई जनरेटेड है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-