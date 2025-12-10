Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान के इस गांव में रहता है सिर्फ 1 शख्स?

Rajasthan Quiz: राजस्थान का सबलपुरा गांव 2011 में सिर्फ 1 व्यक्ति की आबादी के साथ राज्य का सबसे कम आबादी वाला गांव दर्ज हुआ. राजस्थान में कम जनसंख्या घनत्व और रेतीले भूभाग के कारण कई गांव छोटे हैं. वहीं जैसलमेर का कुलधरा पूरी तरह वीरान होकर चर्चित मिसाल बन चुका है.

Published: Dec 10, 2025, 09:05 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 09:05 PM IST

Jhalawar News: राजस्थान अपने विशाल रेगिस्तानी इलाकों, किलों और ऐतिहासिक नगरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी राज्य में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपनी अनोखी पहचान सिर्फ एक संख्या से बनाई. यह गांव है सबलपुरा, जो झालावाड़ जिले में स्थित है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति निवास करता था. इतनी कम आबादी ने इस गांव को राज्य के सबसे कम आबादी वाले गांवों में शामिल कर दिया है.

राजस्थान के ग्रामीण ढांचे की तुलना अगर देश के मैदानी इलाकों से की जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है. उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आमतौर पर किसी गांव की आबादी 1,500 से 2,000 के आसपास होती है. लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ और रेतीले इलाकों का फैलाव गांवों की जनसंख्या को अपेक्षाकृत कम करता है. कई इलाकों में तो आबादी 1,000 से नीचे मिलती है.

सबलपुरा का मामला हालांकि इन सभी से बिल्कुल अलग है. यहां कुल जनसंख्या के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का दर्ज होना प्रशासनिक आंकड़ों में भी एक अनोखी मिसाल बना. स्थानीय स्तर पर इसे आधिकारिक गाँव की श्रेणी में रखा गया, लेकिन व्यवहार में यह लगभग एकाकी बस्ती जैसी प्रतीत होती है.

राजस्थान में कम आबादी या खाली गांवों का जिक्र आता है तो एक और नाम हमेशा सामने आता है कुलधरा. जैसलमेर का यह गांव आज पूरी तरह वीरान है. कभी समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा रहा कुलधरा अब पर्यटन स्थल बन चुका है और अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है. हालांकि सबलपुरा और कुलधरा की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों ही गांव राजस्थान की आबादी के ढांचे में महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं.

राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने की बड़ी वजह इसका भौगोलिक विस्तार भी है. रेगिस्तानी क्षेत्र, सीमित जल स्रोत और बसेरों के बीच की बड़ी दूरी गांवों की आकार और जनसंख्या पर असर डालती है. इसलिए यहां के कई गांव देश के अन्य हिस्सों की तुलना में छोटे और विरल आबादी वाले मिलते हैं.

सबलपुरा जैसे गांव ग्रामीण भारत के उस पहलू को सामने लाते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह सिर्फ जनगणना का आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में गांवों की प्रकृति और विकास का संतुलन किस तरह बदलता है.

खबर में दी गई फोटो एआई जनरेटेड है.

