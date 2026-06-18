/झालावाड़ में सनकी बेटे ने कर डाला बड़ा कांड, तलवार से वार कर काट डाला पिता का हाथ

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेड़ला गांव में पारिवारिक विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब एक शराबी बेटे ने अपनी ही मां पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया. मां को बचाने के लिए बीच में आए पिता पर भी बेटे ने हमला कर दिया, जिससे उनका एक हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.



मां पर हमला करने की कोशिश

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जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय शंकर सिंह के नाम पर पारिवारिक जमीन दर्ज है और उनके तीनों बेटों के बीच पहले ही बंटवारा किया जा चुका है. इसके बावजूद बेटा गोविंद सिंह आए दिन शराब के नशे में घर में झगड़ा करता था. परिजनों के अनुसार मंगलवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. इसी दौरान नशे में धुत गोविंद सिंह ने अपनी मां गंगा बाई पर तलवार से हमला करने की कोशिश की.



पिता को बचाव करना पड़ा भारी

जब गोविंद सिंह अपनी मां पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो पिता शंकर सिंह ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया. लेकिन आरोपी बेटे ने गुस्से में पिता पर ही तलवार से हमला कर दिया. तलवार का वार इतना जोरदार था कि शंकर सिंह का हाथ बुरी तरह कट गया. हमले के बाद वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. घटना देखकर परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.



घायल को किया गया रेफर

घटना के बाद परिजन तत्काल घायल शंकर सिंह को चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार घायल का उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.



आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी

घटना के बाद आरोपी गोविंद सिंह मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि वह लंबे समय से शराब की लत का शिकार है और अक्सर परिवार के लोगों के साथ विवाद करता रहता था. मामले की सूचना मिलने पर उन्हेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है.

गांव में चर्चा का विषय बनी घटना

एक बेटे द्वारा अपने ही माता-पिता पर किए गए हमले की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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