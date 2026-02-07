शादी फंक्शन में दबे पांव आई मौत, दूल्हे के बड़े भाई की अचानक थम गई सांसें, पढ़ें पूरा मामला

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन में एक शादी समारोह के दौरान एक परिवार को गहरा सदमा लगा, जब 31 वर्षीय निशांत सेन की अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक निशांत सेन, हरिश्चंद्र कॉलोनी के रहने वाले थे और प्रकाश सेन उनके पिता हैं.

परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार की रात हुई. निशांत का छोटा भाई हिमांशु सेन अपनी शादी की खुशियाँ परिवार और रिश्तेदारों के साथ मना रहा था. शादी का कार्यक्रम अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया था, जिसमें परिवार और करीबी मित्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम देर रात करीब 2 बजे समाप्त हुआ, और समारोह के सभी लोग वहीं सोने के लिए रुके.

सुबह होते ही अचानक निशांत की तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने तुरंत उसे नज़दीकी एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के लगातार प्रयासों के बावजूद आधे घंटे के भीतर वह दुनिया को अलविदा कह गए. निशांत की अचानक मौत ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया.

एसआरजी अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी. झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

शादी की खुशियां अचानक दुःख में बदल गईं

निशांत की मृत्यु की खबर सुनते ही उनके छोटे भाई हिमांशु की तबीयत भी बिगड़ गई. उन्हें तत्काल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, यह समय उनके लिए बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है. शादी की खुशियां अचानक दुःख में बदल गईं और पूरे परिवार पर गहरा असर पड़ा है.

पुलिस मामले की जांच कर रही

स्थानीय लोग और रिश्तेदार भी इस हादसे से स्तब्ध हैं. किसी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि इतने खुशहाल मौके पर अचानक ऐसी त्रासदी घटी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की छानबीन कर रही है.

इस दुखद घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को गहरा दुख दिया है. निशांत की यादें और उनके साथ बिताए पल हमेशा उनके परिवार के दिलों में जीवित रहेंगे. वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है.

