Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शादी फंक्शन में दबे पांव आई मौत, दूल्हे के बड़े भाई की अचानक थम गई सांसें, पढ़ें पूरा मामला

Jhalawar News: राजस्थान में झालावाड़ के झालरापाटन में एक शादी समारोह के दौरान 31 वर्षीय निशांत सेन की अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह अपने छोटे भाई हिमांशु सेन की शादी के कार्यक्रम में शामिल थे, जो रात 2 बजे समाप्त हुआ और सभी वहीं सो गए. सुबह निशांत की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें एसआरजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उन्होंने आधे घंटे में दम तोड़ दिया. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh parihar
Published: Feb 07, 2026, 12:31 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 12:31 PM IST

Trending Photos

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़
9 Photos
ranthambhore tiger reserve

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

शादी फंक्शन में दबे पांव आई मौत, दूल्हे के बड़े भाई की अचानक थम गई सांसें, पढ़ें पूरा मामला

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन में एक शादी समारोह के दौरान एक परिवार को गहरा सदमा लगा, जब 31 वर्षीय निशांत सेन की अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक निशांत सेन, हरिश्चंद्र कॉलोनी के रहने वाले थे और प्रकाश सेन उनके पिता हैं.

परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार की रात हुई. निशांत का छोटा भाई हिमांशु सेन अपनी शादी की खुशियाँ परिवार और रिश्तेदारों के साथ मना रहा था. शादी का कार्यक्रम अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया था, जिसमें परिवार और करीबी मित्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम देर रात करीब 2 बजे समाप्त हुआ, और समारोह के सभी लोग वहीं सोने के लिए रुके.

सुबह होते ही अचानक निशांत की तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने तुरंत उसे नज़दीकी एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के लगातार प्रयासों के बावजूद आधे घंटे के भीतर वह दुनिया को अलविदा कह गए. निशांत की अचानक मौत ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसआरजी अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी. झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

शादी की खुशियां अचानक दुःख में बदल गईं

निशांत की मृत्यु की खबर सुनते ही उनके छोटे भाई हिमांशु की तबीयत भी बिगड़ गई. उन्हें तत्काल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, यह समय उनके लिए बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है. शादी की खुशियां अचानक दुःख में बदल गईं और पूरे परिवार पर गहरा असर पड़ा है.

पुलिस मामले की जांच कर रही

स्थानीय लोग और रिश्तेदार भी इस हादसे से स्तब्ध हैं. किसी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि इतने खुशहाल मौके पर अचानक ऐसी त्रासदी घटी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की छानबीन कर रही है.

इस दुखद घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को गहरा दुख दिया है. निशांत की यादें और उनके साथ बिताए पल हमेशा उनके परिवार के दिलों में जीवित रहेंगे. वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news