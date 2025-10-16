झालावाड़ में ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण, पानी की टंकी पर चढ़े नाराज पूर्व सरपंच

Jhalawar News: जिले के बकानी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़बड़ की आबादी भूमि पर एक दबंग द्वारा कब्जा किए जाने से नाराज पंचायत के पूर्व सरपंच संतोष बामनिया पानी की टंकी पर चढ़ गए और आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं. पूर्व सरपंच के समर्थन में आए ग्रामीणों ने भी इस दौरान कोटा भोपाल मेगाहाईवे 89 पर जाम लगा दिया. जिसके चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई है.

अतिक्रमण हटाए जाने की मांग

उधर घटना की जानकारी मिलते ही बकानी तहसीलदार बलराम मीणा तथा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूर्व सरपंच को नीचे उतरने की समझाइश कर रहे हैं. हालांकि प्रशासन द्वारा करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जाम हटवा दिया गया. लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर पूर्व सरपंच अभी भी पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ रहा

पूर्व सरपंच संतोष बामनिया का कहना है कि ग्राम पंचायत बड़बड़ की मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर समीप के ही गांव के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करवा दिया गया. अब उस कब्जे पर अतिक्रमी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है. मामले को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर व पंचायत प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में मजबूर होकर आज ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

आबादी भूमि के अवैध अतिक्रमण को तुरंत नहीं हटाया गया, तो वे टंकी से कूद कर जान दे देंगे. उधर मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस द्वारा ग्रामीण व टंकी पर चढ़े पूर्व सरपंच की समझाइश की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-