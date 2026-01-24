Jhalawar News: झालावाड़ जिले में झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब व बीयर कैन बरामद की है.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब व बीयर कैन बरामद की है. तस्करों द्वारा यह शराब ट्रक द्वारा पंजाब से गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही थी. इस दौरान झालरापाटन थाना पुलिस ने ट्रक को दबोच लिया.
ट्रक से 783 पेटियों में 13,500 बोतल अंग्रेजी शराब और बीयर कैन बरामद की है. मामले में पुलिस ने जोधपुर निवासी आरोपी सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया है. मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि झालरापाटन थाना पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके आधार पर आज शनिवार सुबह थाना क्षेत्र के माधोपुर के समीप सिटी फोरलेन पर पुलिस ने नाकेबंदी की.
साथ ही संदेह के आधार पर एक ट्रक को रोककर तलाशी ली. जिसके अंदर से 783 पेटियों में रखी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और बीयर की कैन बरामद हुई. ट्रक से कुल 13,500 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद हुई. जिन्हें पुलिस ने जप्त कर आरोपी ट्रक चालक सज्जन सिंह निवासी डांगीयावास जिला जोधपुर को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया.
मामले में पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त किया गया ट्रक भी जप्त कर लिया है. आरोपी से पूछताछ में पता चला कि बरामद विभिन्न कीमती ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब पंजाबी निर्मित है, जिसे जोधपुर से गुजरात के राजकोट ले जाया जा रहा था.
इस दौरान झालरापाटन थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खेल का पर्दाफाश कर दिया. झालरापाटन थाना पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि शराब तस्करी का या खेल कब से चल रहा था और शराब तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस द्वारा बरामद शराब की लाखों रुपए में कीमत बताई गई है.
