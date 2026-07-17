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झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा

झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल में रेफर होकर पहुंची प्रसूता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों ने भवानीमंडी के निजी शीला अस्पताल पर उपचार में लापरवाही और बिना पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के रेफर करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byMahesh parihar
Published: Jul 17, 2026, 11:24 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:24 AM
झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा
Image Credit: AI Generated ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar Medical Negligence: झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल में गुरुवार देर शाम उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब भवानीमंडी के एक निजी अस्पताल से रेफर होकर पहुंची एक प्रसूता को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. प्रसूता की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. मृतका के परिजनों ने भवानीमंडी स्थित शीला अस्पताल के प्रबंधन पर उपचार में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर स्थिति को शांत कराया.

दूसरी डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में कराया था भर्ती

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मृतका राधाबाई के पति बलराम ने बताया कि वे मध्यप्रदेश के बोलिया गांव के निवासी हैं. पत्नी की दूसरी डिलीवरी के लिए गुरुवार सुबह करीब पांच बजे उन्हें भवानीमंडी के शीला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार कुछ समय बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि गर्भस्थ शिशु की धड़कन बंद हो चुकी है, हालांकि प्रसूता की जान बचाने का भरोसा दिया गया. बाद में मृत नवजात का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद प्रसूता की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई.

परिजनों का आरोप- उपचार में बरती गई लापरवाही

परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद राधाबाई की हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर उचित उपचार नहीं दिया गया. उनका कहना है कि जब स्थिति अधिक बिगड़ गई, तब अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल रेफर किया. आरोप है कि रेफर करते समय एंबुलेंस में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और प्रसूता को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ही जिला अस्पताल भेज दिया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ध्यान रहे: ऑक्सीजन के बिना रेफर किए जाने और उपचार में लापरवाही के आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए हैं. इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है.

कार्रवाई की मांग, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. घटना की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह भी जिला जनाना अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. देर रात शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने बताया कि परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेज और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि प्रसूता की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही हुई या नहीं. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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