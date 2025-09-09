Zee Rajasthan
झालावाड़ में किसान आंदोलन और महापड़ाव हुआ समाप्त, संभागीय आयुक्त के...

Jhalawar news: झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल सोमवार 8 सितंबर से जारी महापड़ाव आज दूसरे दिन मंगलवार देर शाम को समाप्त हो गया.

Jhalawar news: राजस्थान के झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल सोमवार 8 सितंबर से जारी महापड़ाव आज दूसरे दिन मंगलवार देर शाम को समाप्त हो गया. आंदोलन खत्म करने से पहले भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों की संभागीय आयुक्त पियूष सांवरिया की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों से लंबी वार्ता हुई.

करीब 2 घंटे चली वार्ता में किसान संघ के डेलिगेशन को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हेतु सक्षम स्तर पर अनुमति ली गई, जिसके तहत आगामी 13-14 सितंबर को भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात करेगा. इसे लेकर संभागीय आयुक्त पियो सांवरिया ने एक लिखित पत्र भी किसान प्रतिनिधियों को सौंप दिया.

किसान प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चली लंबी वार्ता में बनी सहमति के बाद संभागीय आयुक्त पीयूष सांमरिया, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तथा एडीएम अभिषेक चारण मिनी सचिवालय परिसर में चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे.

भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साईरेड्डी को सीएम से मुलाकात हेतु लिया गया लिखित अनुमति पत्र सौंपा. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस अनुमति पत्र को पढ़कर धरना स्थल पर मौजूद किसानों को भी सुनाया. इसके बाद किसानों ने जयकारों के साथ अपना आंदोलन फिलहाल समाप्त कर दिया.

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि संभागीय आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात व वार्ता हेतु लिखित पत्र दिया गया है. ऐसे में मांगों को पूरा करवाना ही भारतीय किसान संघ का मकसद है. अब प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करेगा यदि मांगे पूरी हो जाती है तो ठीक अन्यथा उसके ही बाद आगे की रणनीति बनेगी. किसान अपना हक लेकर रहेगा.

