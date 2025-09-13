Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

झालावाड़ में जल्द ही शुरू होगा फ्लाइंग ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट, रन वे पर 7 ट्रेनिंग विमानों को देख उमड़े ग्रामीण

Jhalawar News: राजस्थान में झालावाड़ जिले के कोलाना एयरपोर्ट पर जल्द ही प्रशिक्षु स्टूडेंट्स विमान उड़ाने हुए नजर आयेगे. सरकार ने मुंबई की मेल स्टार कंपनी के MOU कर लिया है.  ऐसे में कंपनी द्वारा झालावाड़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशनशुरू करने की तैयारी की जा रही है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh parihar
Published: Sep 13, 2025, 07:03 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 07:03 AM IST

Trending Photos

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात
7 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!
9 Photos
rajasthani ghevar

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

झालावाड़ में जल्द ही शुरू होगा फ्लाइंग ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट, रन वे पर 7 ट्रेनिंग विमानों को देख उमड़े ग्रामीण

Jhalawar News: जिले के कोलाना एयरपोर्ट पर जल्द ही प्रशिक्षु स्टूडेंट्स विमान उड़ाने हुए नजर आयेगे. सरकार ने मुंबई की मेल स्टार कंपनी के MOU कर लिया है. ऐसे में कंपनी द्वारा झालावाड़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशनशुरू करने की तैयारी की जा रही है.

पीडब्ल्यूडी के एसई मुकेश मीणा ने बताया कि इसके लिए मुंबई की मेल स्टार कंपनी के प्रतिनिधि जल्द ही झालावाड़ आएंगे. वे यहां पर कक्षाओं के संचालन की पूरी व्यवस्था करेंगे. पहले बैच में 80 स्टूडेंट्स को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

शेड्यूल तय नहीं हो पाया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोलाना एयरपोर्ट विमान की उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालांकि अभी नागरिक उड्डययन विभाग की ओर से यहां से विमान उड़ाने का शेड्यूल तय नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले यहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

बेहतरीन पायलट तैयार होंगे

गौरतलब है कि कोलाना एयरपोर्ट पर 3 हजार मीटर का रन-वे है. इसी पर कुछ ही दिनों में एफटीओ के विमान उड़ान भरते दिखाई देंगे. यहां पर बेहतरीन पायलट तैयार होंगे. अभी इन पायलट को छोटे विमान उड़ाना सिखाया जाएगा.


इधर झालावाड़ के कोलाना हवाईपोर्ट पर आज नीमच के फ्लाइंग ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट के भी 7 ट्रेनिंग विमान पहुंचे, जहां ट्रेनर्स द्वारा नव प्रशिक्षु पायलट्स को पूरे दिन विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई. झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट पर एक साथ उतरे 7 विमान आसपास के ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे.


पढ़ें झालावाड़ की एक और खबर
झालावाड़ के झालरापाटन में गरजा बुलडोजर, ढहाया गया नशा तस्कर भाइयों का ठिकाना
Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस द्वारा नशा माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक और पुलिस इन तस्करों की धरपकड़ कर रही है, तो वही नशा तस्करी कर बनाई गई इनकी अवैध संपत्तियों को भी लगातार डिस्मेंटल करवा रही है.

इसी के तहत आज झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में नशा तस्कर आजाद और रईस के मकान के अवैध निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में नगरपालिका प्रशासन ने ध्वस्त किया है. कार्यवाही के दौरान डीएसपी हर्षराज सिंह तथा तहसीलदार नरेंद्र मीणा सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बीते दिनों डग थाना पुलिस द्वारा उड़ीसा से ट्रक में तस्करी कर लाया गया 103 किलो मादक पदार्थ गांजा सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान उन्होंने मादक पदार्थ गांजा झालरापाटन निवासी रईस और आजाद को सप्लाई करना बताया था. इसके बाद पुलिस ने बड़े नशा माफिया रईस और आजाद को गिरफ्तार किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news