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अनंत चतुर्दशी विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की आग, हादसे में चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

Jhalawar Fire Incident: झालावाड़ के मंगलपुरा में अनंत चतुर्दशी विसर्जन जुलूस के दौरान पेट्रोल से करतब दिखाते समय अचानक आग भड़क गई. हादसे में पंजाब निवासी अखाड़ा कलाकार समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh parihar
Published:Sep 25, 2026, 05:47 PM IST | Updated:Sep 25, 2026, 05:47 PM IST
अनंत चतुर्दशी विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की आग, हादसे में चार लोग गंभीर रूप से झुलसे
Image Credit: Jhalawar Fire Incident

Jhalawar Fire Incident: राजस्थान के झालावाड़ शहर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज निकली शोभायात्रा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अखाड़े में करतब दिखाते समय अचानक आग की चपेट में आने से चार लोग झुलस गए. हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए शोभायात्रा का माहौल पूरी तरह बदल गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर शहर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही थी. शोभायात्रा में मथुरा और वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से जीवंत झांकियों के साथ ही पंजाब के अखाड़े द्वारा विभिन्न प्रकार के करतबों का प्रदर्शन किया जा रहा था. शहर के मंगलपुरा क्षेत्र में भी पंजाब से आए अखाड़े के कलाकार करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान आग से जुड़ा करतब दिखाते समय पेट्रोल से मटकी की आग अचानक फैल गई और करतब में शामिल हुआ एक स्थानीय व्यक्ति नितिन झाला झुलस गया.

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Jhalawar Fire Incident

ड्रमों में भरे पानी से आग को किया काबू

अचानक हुए हादसे से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. आग की चपेट में आए कलाकार को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े. इसी दौरान उसे बचाने की कोशिश में अखाड़ा कलाकार चंदन सरदार, स्थानीय युवक विनीत पोरवाल और रघुवीर भी बुरी तरह से झुलस गए. देखते ही देखते मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोभायात्रा में मौजूद हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने तत्काल मोर्चा संभाला ड्रमों में भरे पानी से आग को काबू किया और चारों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया.

अस्पताल चौकी प्रभारी आशुतोष ने बताया कि अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान मंगलपुरा क्षेत्र में पंजाब से आए अखाड़े के कलाकार व्यायाम और करतब का प्रदर्शन कर रहे थे. आग से जुड़े करतब के दौरान चार लोग आग की चपेट में आ गए. चारों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इधर हादसे के बाद उनके परिजन व परिचित और आयोजन समिति के लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं. हादसे के बाद शोभायात्रा को फिर से शुरू कर दी गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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