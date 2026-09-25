/अनंत चतुर्दशी विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की आग, हादसे में चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

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Jhalawar Fire Incident: राजस्थान के झालावाड़ शहर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज निकली शोभायात्रा के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अखाड़े में करतब दिखाते समय अचानक आग की चपेट में आने से चार लोग झुलस गए. हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए शोभायात्रा का माहौल पूरी तरह बदल गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनंत चतुर्दशी पर शहर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही थी. शोभायात्रा में मथुरा और वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से जीवंत झांकियों के साथ ही पंजाब के अखाड़े द्वारा विभिन्न प्रकार के करतबों का प्रदर्शन किया जा रहा था. शहर के मंगलपुरा क्षेत्र में भी पंजाब से आए अखाड़े के कलाकार करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान आग से जुड़ा करतब दिखाते समय पेट्रोल से मटकी की आग अचानक फैल गई और करतब में शामिल हुआ एक स्थानीय व्यक्ति नितिन झाला झुलस गया.
ड्रमों में भरे पानी से आग को किया काबू
अचानक हुए हादसे से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. आग की चपेट में आए कलाकार को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े. इसी दौरान उसे बचाने की कोशिश में अखाड़ा कलाकार चंदन सरदार, स्थानीय युवक विनीत पोरवाल और रघुवीर भी बुरी तरह से झुलस गए. देखते ही देखते मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोभायात्रा में मौजूद हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने तत्काल मोर्चा संभाला ड्रमों में भरे पानी से आग को काबू किया और चारों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया.
अस्पताल चौकी प्रभारी आशुतोष ने बताया कि अनंत चतुर्दशी शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान मंगलपुरा क्षेत्र में पंजाब से आए अखाड़े के कलाकार व्यायाम और करतब का प्रदर्शन कर रहे थे. आग से जुड़े करतब के दौरान चार लोग आग की चपेट में आ गए. चारों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इधर हादसे के बाद उनके परिजन व परिचित और आयोजन समिति के लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं. हादसे के बाद शोभायात्रा को फिर से शुरू कर दी गई है.
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