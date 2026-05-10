/ANTF की कार्यवाही के दौरान हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध मौत, परिजनों ने काटा बबाल, थाने के सामने हुए जमा

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा वांछित आरोपी की तलाश में दी गई रेड के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा. हिस्ट्रीशीटर आरिफ की मौत के बाद परिजन व घाटाखेड़ी के ग्रामीण व उसके समाजजन डग थाने के बाहर पहुंचे और कार में शव रखकर जाम लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे.

मृतक के परिजन पुलिस मारपीट से आरिफ की मौत होना बताते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. हालांकि डग थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और डीएसपी हेमंत गौतम द्वारा मृतक के परिजनों की समझाईश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source



मिली जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कुछ जिलों की संयुक्त टीम एनडीपीएस के वांछित आरोपी की तलाश में झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान सन 2022 से ही डग थाना के घोषित हिस्ट्रीशीटर आरिफ की संदिग्ध मौत हो गई. परिजन उसे मध्यप्रदेश के आगर अस्पताल ले गए, उसी दरमियांन उसकी मौत हो गई. हिस्ट्रीशीटर आरिफ की मौत के बाद घाटाखेड़ी के ग्रामीण और उसके परिजन शव को लेकर डग थाने के बाहर पहुंचे और शव को कार में ही रखकर मार्ग पर जाम लगा दिया.



मृतक के परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई करने आई टीम द्वारा आरिफ से मारपीट की गई, जबकि टीम किसी अन्य को पकड़ने आई थी. ऐसे में ANTF और पुलिस टीम द्वारा आरिफ के साथ अनावश्यक मारपीट की गई, जिससे एक निर्दोष की मौत हो गई. ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही गंगधार डीएसपी हेमंत गौतम मौके पर पहुंच गए और मृतक के परिजनों को उचित जांच की बात कहते हुए समझाइश की जा रही है.



उधर झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने भी बताया कि ANTF द्वारा एनडीपीएस के वांछित आरोपी की तलाश में घाटाखेड़ी में दबिश दी गई थी. उस दौरान 2022 से डग थाना क्षेत्र के घोषित हिस्ट्रीशीटर आरिफ की अचानक तबियत बिगड़ गई. जिसे आगर मध्यप्रदेश ले जाया गया था,लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई. हिस्ट्रीशीटर के परिजन और उसके रिश्तेदार पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं.

संपूर्ण कार्रवाई ANTF द्वारा की गई थी. कार्यवाही के दौरान आगर थाने के वांछित आरोपी ताहिर खान से 1 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस, आसिफ खान से एक रिवॉल्वर और 4 कारतूस तथा एनडीपीएस में मिश्रौली थाने के वांछित नौसिर खान को भी डिटेन किया गया है. मृतक आरिफ के खिलाफ भी पांच थाने में एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज थे तथा 2022 से डग थाने का हिस्ट्रीशीटर था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!