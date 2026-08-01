/बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

Jhalawar Crime News: झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के बड़ाय गांव में 13 वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है. दो दिन से लापता राहुल पुत्र पूरीलाल भील का शव शुक्रवार देर रात को कोटड़ा घाटा गांव के पास नदी किनारे एक गड्ढे में दफन मिला. शव के ऊपर नमक डाला गया था. घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक का माहौल है.

परिजनों के अनुसार, गुरुवार को गांव का ही रहने वाला युवक मुकेश भील राहुल को अपनी बाइक पर बैठाकर घर से ले गया था. इसके बाद राहुल वापस नहीं लौटा. परिवार ने देर रात तक उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. आखिरकार परिजनों ने बकानी थाने पहुंचकर राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

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तलाश के दौरान पुलिस को करता रहा गुमराह

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, राहुल की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को नदी किनारे एक गड्ढे में दफना दिया. शव के ऊपर नमक भी डाल दिया गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शुक्रवार को आरोपी मुकेश पुलिस और राहुल के परिजनों के साथ उसकी तलाश में भी शामिल रहा. इस दौरान वह लगातार पुलिस और परिवार को गुमराह करता रहा, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ.

फरार होने के बाद बताई शव की जगह

शुक्रवार शाम करीब 6 बजे आरोपी अचानक फरार हो गया. इसके बाद रात करीब 10 बजे उसने किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से फोन किया. फोन पर उसने घटना की जानकारी दी और शव को दफनाने की जगह भी बता दी. सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन देर रात बताए गए स्थान पर पहुंचे. वहां नदी किनारे गड्ढे की खुदाई की गई, जहां से राहुल का शव बरामद हुआ.

मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बकानी की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही फरार आरोपी मुकेश भील की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है.

परिवार में अब उसकी बड़ी बहन ही बची

राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था. परिवार में अब उसकी बड़ी बहन ही बची है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है.