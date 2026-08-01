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बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

Jhalawar Crime News: झालावाड़ के बकानी क्षेत्र में 13 वर्षीय राहुल भील का शव दो दिन बाद नदी किनारे गड्ढे में दफन मिला. परिजनों का आरोप है कि गांव का एक युवक उसे बाइक पर ले गया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh parihar
Published:Aug 01, 2026, 11:36 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 11:36 AM IST
बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव
Image Credit: तलाश के दौरान पुलिस को किया गुमराह.

Jhalawar Crime News: झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के बड़ाय गांव में 13 वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है. दो दिन से लापता राहुल पुत्र पूरीलाल भील का शव शुक्रवार देर रात को कोटड़ा घाटा गांव के पास नदी किनारे एक गड्ढे में दफन मिला. शव के ऊपर नमक डाला गया था. घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक का माहौल है.

परिजनों के अनुसार, गुरुवार को गांव का ही रहने वाला युवक मुकेश भील राहुल को अपनी बाइक पर बैठाकर घर से ले गया था. इसके बाद राहुल वापस नहीं लौटा. परिवार ने देर रात तक उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. आखिरकार परिजनों ने बकानी थाने पहुंचकर राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

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तलाश के दौरान पुलिस को करता रहा गुमराह

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, राहुल की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को नदी किनारे एक गड्ढे में दफना दिया. शव के ऊपर नमक भी डाल दिया गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शुक्रवार को आरोपी मुकेश पुलिस और राहुल के परिजनों के साथ उसकी तलाश में भी शामिल रहा. इस दौरान वह लगातार पुलिस और परिवार को गुमराह करता रहा, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ.

फरार होने के बाद बताई शव की जगह
शुक्रवार शाम करीब 6 बजे आरोपी अचानक फरार हो गया. इसके बाद रात करीब 10 बजे उसने किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से फोन किया. फोन पर उसने घटना की जानकारी दी और शव को दफनाने की जगह भी बता दी. सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन देर रात बताए गए स्थान पर पहुंचे. वहां नदी किनारे गड्ढे की खुदाई की गई, जहां से राहुल का शव बरामद हुआ.

मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बकानी की मोर्चरी में रखवाया. शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही फरार आरोपी मुकेश भील की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है.

परिवार में अब उसकी बड़ी बहन ही बची
राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था. परिवार में अब उसकी बड़ी बहन ही बची है. इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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