ये कैसा परिवार! 5 साल के मासूम बीमार को बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए घरवाले, नहीं आया तरस

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर गुरुवार देर शाम एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक बीमार मासूम बच्चे को उसके परिजन निजी बस में लावारिस हालत में छोड़कर चले गए. इस घटना ने क्षेत्र में चिंता और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 5 बजे अज्ञात परिजन लगभग 5 वर्षीय बच्चे को बजरंग ट्रेवल्स की बस में एक सीट पर बैठाकर वहां से चले गए. कुछ देर बाद जब बस कंडक्टर बनेसिंह टिकट काटने के लिए सीटों पर पहुंचे, तो उन्हें बच्चा रोता हुआ मिला. कंडक्टर ने तुरंत इस बारे में बस चालक राजेश बैरागी को जानकारी दी.

इसके बाद चालक और कंडक्टर दोनों ने बस स्टैंड और आसपास के इलाके में बच्चे के परिजनों की तलाश की लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला. स्थिति को गंभीर देखते हुए वे बच्चे को लेकर सीधे झालरापाटन थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी.

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झालावाड़ के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्चा

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और बाल कल्याण समिति, झालावाड़ को सूचना दी. बच्चे की खराब तबीयत को देखते हुए उसे तत्काल झालावाड़ के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा है.

अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, जिससे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी और भी संवेदनशील हो जाती है.

क्या कहना है अलका बिश्नोई का

मामले में अलका बिश्नोई ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे को बस स्टैंड पर कौन और किन परिस्थितियों में छोड़कर गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही बच्चे के परिजनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

यह घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मिलकर बच्चे की देखभाल और उसके परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं.

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