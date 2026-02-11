जेल से पैरोल पर बाहर आया था कालूलाल, 24 घंटे में बेरहमी से हत्या, एक हाथ कटा और दोनों पैर टूटे

Jhalawar Crime News: कालूलाल हत्या के एक पुराने मामले में सात साल की सजा काट रहा था और हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आया था. बताया गया कि वह एक महीने पहले पैरोल मिलने के बाद कोटा में मजदूरी कर रहा था. सोमवार को ही वह अपने गांव मदनपुरिया लौटा था, लेकिन गांव लौटने के अगले ही दिन मंगलवार दोपहर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई.

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीणों ने नहर किनारे खेत में एक शव पड़ा देखा. पास जाकर देखने पर लोगों के होश उड़ गए. मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के गहरे निशान थे, एक हाथ कटा हुआ था और दोनों पैर टूटे हुए हालत में मिले. शव की स्थिति से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले कालूलाल के साथ जमकर मारपीट की गई.

घटना की सूचना मिलते ही अकलेरा थाना के एएसआई अब्दुल सलीम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. कुछ ही देर में थानाधिकारी धर्माराम जाट भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है पुलिस का कहना

थानाधिकारी धर्माराम जाट ने बताया कि मृतक की पहचान कालूलाल भील के रूप में की गई है. उसके दोनों पैरों पर कट के निशान थे और सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अकलेरा अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवाया गया है.

सात साल की सजा सुनाई गई थी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कालूलाल ने वर्ष 2021 में गांव के ही भैरूलाल की हत्या की थी. इसी मामले में उसे सात साल की सजा सुनाई गई थी. परिजनों का कहना है कि उसी पुराने मामले को लेकर गांव में रंजिश चली आ रही थी. मृतक की पत्नी संतोष बाई ने कुछ महिलाओं सहित कुल चार लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कराया है.

परिजनों ने आशंका जताई है कि पुरानी दुश्मनी के चलते ही कालूलाल की हत्या की गई है. वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और नामजद आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं. पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-