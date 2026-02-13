Zee Rajasthan
झालावाड़ में करंट लगने से मजदूर की मौत, खुले बिजली के तारों से हुआ हादसा

Published: Feb 13, 2026, 03:35 PM IST

झालावाड़ में करंट लगने से मजदूर की मौत, खुले बिजली के तारों से हुआ हादसा

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की सूचना असनावर थाना पुलिस को दे दी गई है. पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद आगे की जांच की जाएगी.

अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मैसर गांव निवासी मुकेश पुत्र दुर्गालाल भील के रूप में हुई है. मुकेश असनावर में पवन पाटीदार के मकान पर निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था. बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को काम खत्म होने के बाद वह घर जाने की तैयारी कर रहा था. उसी दौरान यह हादसा हो गया.

परिजनों और वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर बिजली के खुले तार पड़े हुए थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक थे. उनका कहना है कि इन तारों को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. आरोप है कि जैसे ही मुकेश उन खुले तारों के संपर्क में आया, उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा.

घटना के तुरंत बाद साथी मजदूरों ने उसे संभाला और बिना देरी किए उपचार के लिए झालावाड़ के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मुकेश को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

मृतक के परिजनों ने निर्माण साइट के मालिक पवन पाटीदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यदि बिजली के खुले तारों को समय रहते हटाया या सुरक्षित किया गया होता, तो यह हादसा टाला जा सकता था.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मजदूर की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं.

