/मटका कुल्फी देखते ही मुंह में आ जाती है लार! झालावाड़ 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, दो ICU में भर्ती

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के भवानीमंडी से सटे सीमा गांव कोटड़ा बुजुर्ग में मटका कुल्फी खाने से करीब आठ बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए भवानीमंडी के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दो बच्चों को आईसीयू में भर्ती किया गया है.

परिजनों ने बताया कि गांव में मटका आइसक्रीम बेचने वाला आया था. आइसक्रीम खाने के करीब आधे घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी-दस्त के साथ तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी. बच्चों की हालत खराब होने पर परिजन पहले उन्हें बोलिया चिकित्सालय लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भवानीमंडी रेफर कर दिया गया. इसके बाद करीब आठ बच्चों को भवानीमंडी के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

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आईसीयू में भर्ती किया गया

अस्पताल में चिकित्सकों ने कोटड़ा बुजुर्ग निवासी निहारिका, दिव्यांशु एवं हंसपाल को जनरल वार्ड में भर्ती किया. वहीं शिवम एवं इरशाद की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया. इनमें शिवम की हालत सेमी कोंसियस बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलने पर भानपुरा मध्यप्रदेश के नायब तहसीलदार सुनील अग्रवाल एवं गरोठ नायब तहसीलदार रघुनाथ मचार भी भवानीमंडी पहुंचे. अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

अचानक हो ये चीजें तो बरतें ये सावधानियां

बता दें कि गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी और खराब खानपान की वजह से उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी में बाहर का बासी खाना, दूषित पानी और लंबे समय तक धूप में रहने से फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सावधानी बरतना जरूरी है.

ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन खाने से बचें

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को बार-बार उल्टी, पतले दस्त, तेज पेट दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है तो सबसे पहले शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें. मरीज को ORS घोल, नींबू पानी, नारियल पानी या सादा पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देते रहें. ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए.

डॉक्टर सलाह देते हैं कि तेज बुखार, लगातार उल्टी, खून की शिकायत या ज्यादा कमजोरी होने पर तुरंत अस्पताल जाएं. छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है.

गर्मी में सुरक्षित रहने के लिए ताजा भोजन करें, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें और साफ पानी का ही इस्तेमाल करें. समय रहते सावधानी बरतने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है.