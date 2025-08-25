झालावाड़ में चंगेरी पुलिया पार करते समय बही थी कार, तीसरे शख्स का मिला शव, चौथे की तलाश जारी

Jhalawar News: जिले के गागरोन किले के समीप स्थित चंगेरी पुलिया पर कल रविवार दोपहर उफनती पुलिया पार करने के दौरान एक कार उसमें सवार 4 लोगों सहित नदी के तेज बहाव में बह गई. ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित पुलिस जाब्ता और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान चलाया और पुलिया के समीप से गहरे पानी में डूबी ऑल्टो कार को हाइड्रा मशीन की मदद से बाहर निकाला था. कार के साथ ही उसमें फंसे दो लोग भी मृत हालत में बाहर निकाले गए थे. कार सवार दो अन्य लोग नदी के तेज बहाव में बह गए थे, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चला रखा था.

SDRF टीम ने आज सुबह अभियान में सफलता हासिल करते हुए कार में सवार रहे तीसरे व्यक्ति लेखराज निवासी कुदायला को नदी के गहरे पानी से ढूंढ कर बाहर निकाल लिया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया है, वहीं चौथे व्यक्ति की तलाश की जा रही है. ऐसे में एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू अभियान अभी जारी है.

गौरतलब है कि चंगेरी पुलिया पर पिछले वर्ष भी बारिश के दौरान एक हादसा हुआ था जब तेज बहाव के दौरान पुलिया पार कर रहे बाइक सवार तीन लोग बह गए थे और उनकी मौत हो गई थी. पिछले हादसों से भी पुलिस और प्रशासन ने सबक नहीं लिया और नदी पर बहाव होने के दौरान भी वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती का ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते रविवार को भी हादसा हो गया. ऐसे मे कार सवार लोगों के साथ ही पुलिस और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस हादसे का जिम्मेदार माना जा रहा.

