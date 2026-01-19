MP से राजस्थान विवाहित GF से मिलने आए BF की ससुराल वालों ने की धुनाई, शराब की बोतल में डाल पिलाया...

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक विवाहिता प्रेमिका से मिलने पहुंचे नाबालिग आशिक को प्रेमिका के ससुराल वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की.
Jhalawar Crime News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता प्रेमिका से मिलने पहुंचे नाबालिग आशिक को प्रेमिका के ससुराल वालों ने पकड़ कर करीब 44 घंटे तक बंधक बना कर रखा.
इस दौरान बंधक बनाए गए किशोर को उसकी प्रेमिका के ससुराल वालों ने ना केवल बंधक बनाकर जमकर मारपीट की, बल्कि शराब की बोतल में यूरिन तक पिला दिया. वायरल वीडियो में यह सब कुछ साफ दिखाई दे रहा.
हालांकि घटना को लेकर जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन वीडियो पीड़ित किशोर के परिजनों तक पहुंचने और मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना के बाद अब मामला झालावाड़ पुलिस के भी संज्ञान में चल रहा है.
वीडियो मिलने के बाद परिजनों ने भोपाल के कोलार थाने में शिकायत दी थी, जिस पर मध्यप्रदेश पुलिस ने झालावाड़ की दांगीपुरा पुलिस को सूचना दी. दांगीपुरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को रविवार देर शाम को संबंधित गांव से डिटेन कर लिया है.
नाबालिग गांव के मंदिर के पास था बैठा
मामले में दांगीपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम थाना क्षेत्र के एक गांव पहुंची, जहां नाबालिग गांव के मंदिर के पास बैठा मिला. पुलिस युवक को थाने ले आई और नाबालिग ने पूछताछ कर रही है.
प्रेमिका के ससुराल वालों ने युवक को पकड़
हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग का दांगीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला करीब 15 दिन पहले भोपाल आई थी और उसके साथ रहने लगी थी, जिसके बाद महिला के परिजन भोपाल पहुंचे और समझाकर अपने साथ गांव ले आए लेकिन प्रेमिका ने उसे फोन कर ससुराल के गांव में बुलाया, जहां प्रेमिका के ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया और बंधक बना कर मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल है.
उधर पूरे मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने कहा कि उक्त मामले में नाबालिग किशोर को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो भी कहीं सवाल खड़े कर रहा है.
बता दें कि पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है.
